Alman basını: Türkiye, SİHA'larda Batı pazarını domine etmeye başladı

Batı pazarında Türkiye'nin, ABD ve İsrail'in yerini aldığına dikkat çekildi. İnsansız hava aracı üretimi için "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri stratejisinin bir parçası" denildi.

Türkiye'nin diğer ülkelere art arda satışlarını yaptığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, Almanya'nın gündemine oturdu.

Alman basınından Die Welt gazetesi, Türk insansız hava aracının ihracatta ön plana çıktığını ifade etti.

ABD VE İSRAİL KIYASLAMASI

Türkiye'de üretilen SİHA'ların, Suriye'de icra edilen operasyonlarda kullanıldığı anımsatıldı.

Haberde, "ABD ve İsrail, uzun bir süre öldürücü insansız hava araçlarında Batı pazarını domine etti. Ama bu durum, Türkiye'den çok daha ucuz bir alternatifle değişiyor." denildi.

"TÜRKİYE ALTERNATİF HALİNE GELİYOR"

Askeri uzmanların insansız hava araçlarından bahsederken "oyun değiştirici" nitelendirmesinde bulunduğu kaydedilerek, şu tespit aktarıldı:

"ABD ve İsrail'den şirketler bir zamanlar Batı pazarına hakim olurken, Türkiye giderek öldürücü ve gözetleme insansız hava araçları için satın alma alternatifi haline geliyor."

Bu duruma örnek olarak, Türkiye ile 24 adet Bayraktar TB2'ye ilişkin satın alma sözleşmesi imzalayan Polonya gösterildi.

"ERDOĞAN'IN ASKERİ STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI"

Ülke sınırları içinde İHA ve SİHA üretiminin, ithalata bağımlılığı azaltmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri stratejisinin bir parçası olduğunun altı çizildi.

Türkiye'nin yerli üretim listesinin Altay muharebe tankı, Hürkuş uçağı, geleceğin savaş uçağı, T-625 Gökbey, uzay planları ve çok daha fazlasını içerdiği bildirildi.

Türkiye'de 2 bin civarında şirketin silah üretiminde de faaliyet göstermesinin beklendiği ifade edildi.

Bayraktar TB2 için 7 ülke sırada ViDEO