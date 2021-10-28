Alman basını: Yunanistan, Merkel'den nefret ediyor

Bild, iflas eden Yunanistan için devreye alınan kurtarma paketlerinden bahsetti. Buna rağmen Merkel'in, Atina'da en nefret edilen isimlerden olduğu kaydedildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda ziyaretleri kapsamında 28-29 Ekim'de Yunanistan'a gidecek.

Merkel, başkent Atina'da Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek.

"MERKEL'DEN, ATİNA'DA NEFRET EDİLİYOR"

Alman basınından Bild gazetesi, Merkel'in ziyaretinden önce Yunanistan'ın yaşadığı mali krizi aktardı.

"Atina'nın iflası, AB'ye 600 milyar dolara mal oldu" başlıklı haberde, "Perşembe günü Yunanistan'ın en nefret edilen kadınlarından biri olan 67 yaşındaki Angela Merkel Yunanistan'a iniyor." denildi.

"HEM MALİ HEM DE MÜLTECİ KRİZİ YUNANİSTAN'DA ORTAYA ÇIKTI"

Alman şansölyenin, nefret edilen Almanlar listesinde Adolf Hitler ve Wolfgang Schauble'den sonra üçüncü sırada yer aldığı, Atina'da böyle bir karşılaştırmanın normal olduğu kaydedildi.

Merkel'in mali ve mülteci krizlerine veda edileceği belirtilerek, "Her ikisi de Yunanistan'da ortaya çıktı: 2015'teki mülteci krizi, beş yıl önceki mali kriz." hatırlatması yapıldı.

ÜÇ KURTARMA PAKETİ VE İKİ BORÇ İPTALİ

Yunanistan'da euro krizi yüzünden Merkel'den nefret edenlerin olduğunu aktaran gazete, AB'nin, iflas eden ülkeyi üç kurtarma paketi ve iki borç iptali ile kurtardığını anımsattı.

ALMANYA'NIN PAYI 170 MİLYAR EURO

Brüksel'in Atina yönetimi için yaklaşık 600 milyar euro harcadığı, Almanya'nın söz konusu miktardaki payının 170 milyar euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

İflasın ardından Yunan ekonomisinin önemli ölçüde yeniden inşa edilmediğine dikkat çekilerek, "Yunanistan'ın turizm dışında gerçek bir ekonomik modeli yok." ifadesi kullanıldı.



