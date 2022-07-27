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    Alman basını: Yunanistan, Türkiye'ye göre adım atıyor

    Selman'ın Atina ziyareti, dünya basını tarafından takip edildi. Almanya merkezli FAZ, Yunanistan'ın Ankara'ya göre hareket ettiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 17:58
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    Alman basını: Yunanistan, Türkiye'ye göre adım atıyor

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Avrupa turuna çıktı.

    Selman, ilk durağı olan Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Veliaht Prens'in sonraki durağı Fransa olacak.

    Riyad ile Atina arasında askeri ve enerji alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalanırken, Selman, Miçotakis'e "Eli boş gelmedim." dedi.

    "İlişkilerine Türkiye'ye göre yön veriyor"

    Almanya basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, Yunanistan hükümetinin, Ankara'ya göre adımlar attığını ve ilişkilerine yine Türkiye'ye göre yön verdiğine dikkati çekti.

    Haberde, Türkiye'nin Yunanistan tarafından "tehdit" görüldüğü belirtilerek, Atina yönetiminin bu doğrultuda İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle yakın temasa geçtiği kaydedildi.

    "Türkiye ile gerilim yaşıyor"

    Associated Press'in haberinde, "Yunanistan, komşu Türkiye ile çoğunlukla deniz sınırları ve sondaj hakları konusunda uzun süredir devam eden gerilimi ele almak üzere daha geniş bölgede müttefikler aradığı için son yıllarda Suudi Arabistan ile yakın ilişkiler kurdu." denildi.

    Geçen yıl Yunanistan ve Suudi Arabistan'ın, Girit Adası açıklarında ortak askeri tatbikatlar düzenlediği ve Atina'nın, Riyad'a Patriot hava savunma sisteminden bir füze bataryası ödünç verdiği anımsatıldı.

    Alman basını: Yunanistan, Türkiye ye göre adım atıyor #1
    Alman basını: Yunanistan, Türkiye ye göre adım atıyor #2

    Yunan medyası: Stratejik iş birliği

    Yunan ERT televizyonu, "Yunanistan ve Suudi Arabistan arasındaki stratejik iş birliği: Anlaşmalar ve faydaları" başlıklı bir habere imza attı.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin bagajında 11+1 anlaşma getirdiği ifade edildi. Daha da önemlisinin, Asya'dan Avrupa'ya denizaltı kablo ara bağlantısı ile ilgili olduğu aktarıldı.

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    Alman basını: Yunanistan, Türkiye ye göre adım atıyor #4

    4 milyar euro değerinde

    İki taraf arasında imzalanan anlaşmaların, "Stratejik İşbirliği Yüksek Kurulu'nun kurulması, enerji, askeri iş birliği, yatırımlar, bilimsel ve teknolojik iş birliği, sağlık, suçla mücadele, kültür ve spor, standardizasyon ve kalitede teknik iş birliği, arşivleme ve dosya yönetiminde iş birliği" alanlarını kapsadığı notuna yer verildi.

    Skai televizyonu da imzalanan anlaşmaların 4 milyar euro değerinde olduğunu duyurdu.

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