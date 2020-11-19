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    Alman Bild, Berlin'deki eylemcileri görmezden geldi

    Alman Bild, Berlin'deki eylemcileri görmezden geldi

    Koronavirüs tedbirlerine karşı meydanlara çıkan eylemciler ortalığı yakıp yıkıyor. Bild'in gündeminde ise cinsel içerikli haberler var.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 12:11
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    Almanya'da kaos var.

    Hükümetin koronavirüse karşı aldığı tedbirlere itiraz eden eylemciler, Berlin'i savaş alanına çevirdi.

    Meydanlarda toplanan eylemcilere polis ekiplerinin müdahalesi de oldukça sert.

    Milletvekillerine bile ters kelepçe takıp yerde sürükleyen Alman polisi, acımasız bir şekilde göstericileri gözaltına alıyor.

    Berlin'de yaşanan kaos, ülke medyasının da gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

    Ülkenin en çok takip edilen gazetelerinden Bild, Berlin'de yaşanan kaosu görmezden geldi.

    Alman Bild, Berlin deki eylemcileri görmezden geldi #1

    BİLD PENİS BOYLARINI ARAŞTIRIYOR

    Berlin'de yaşananları öğrenmek için Bild'e takip edenler, penis boylarıyla ilglili araştırmaları ve yaşlı bir kadının genç bir erkeği baştan çıkardığı cinsel içerikli haberi karşısında buldu.

    Alman Bild, Berlin deki eylemcileri görmezden geldi #2

    GEZİCİLERE DESTEK MANŞETLERİ

    Alman Bild, Gezi Parkı olayları çıkarıldığında eylemcilere verdiği açık destekle biliniyor.

    O günlerde Gezi Parkı eylemcileri için Alman medyasında Türkçe "Direnin, boğun eğme" gibi manşetler atılıyordu.

    Alman Bild, Berlin deki eylemcileri görmezden geldi #3

    Alman Bild, Berlin deki eylemcileri görmezden geldi #4

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