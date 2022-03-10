Alman Bild gazetesi: Umudun silahı Bayraktar

Bayraktar TB2’yi gündemine alan Alman Bild gazetesi, başlığında ‘Umudun Silahı Bayraktar’ ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon 15 gündür devam ediyor…

Rus birlikleri Ukrayna toprakları üzerinde ilerlerken Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA), savunmada Ukrayna’nın elini güçlendiren faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bölgede sıcak çatışmalar devam ederken, Bayraktar TB2’nin de başarılı ve etkin misyonu birçok ülkenin dikkatini çekti.

Alman Bild gazetesi, Bayraktar TB2’leri öven bir yazı yayınladı.

“UMUDUN SİLAHI BAYRAKTAR”

Başlık olarak, "Ukrayna savunması, Türk teknolojisine güveniyor. Umudun Silahı Bayraktar" kullanıldı.

Ayrıca, TB2'lerin üç kıtada Rus askeri teçhizatını yok ettiği vurgulandı. Bayraktar'ın Suriye, Ermenistan ve Libya'da Rus yapımı Pantsir S-1 uçaksavar sistemini imha edebildiği aktarılan haberde, Ukrayna'da birçok Rus askeri teçhizatını ortadan kaldırdığına işaret edildi.

“BAYRAKTAR HAKKINDA ŞARKILAR BİLE SÖYLÜYORLAR”

TB2'nin savaşın seyri üzerindeki etkisinin henüz tam belirli olmadığına işaret edilen haberde, "Ancak Bayraktar, Ukraynalılara umut veriyor. Ukraynalılar, Ruslarla alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar." ifadelerine yer verildi.

TEKNİK DETAYLARA YER VERİLDİ

Teknik detaylara da yer verilen haberde, 2015'ten bu yana kullanılan Bayraktar'ın, 24 saate kadar harekat sahası üzerinde kalabildiği ve buradan hassas güdümlü mühimmat (2,5 kg ile 37,5 kg arası) ateşleyebildiği, 7 kilometreden uzun uçuş yüksekliği sayesinde uçaksavar sistemlerinden kurtulabildiği kaydedildi.

Ukrayna’da, Bayraktar için şarkı bestelendi VİDEO ARŞİV

