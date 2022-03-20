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    Alman Bild gazetesinden sürücülere yakıt desteği

    Alman Bild gazetesinden sürücülere yakıt desteği

    Artan fiyatlar, Almanya'da gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bild, belirli sayıda okuruna yakıt konusunda destek sağlayacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 18:40
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    Petrol fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan artış, Almanya'da da sürücüleri zor duruma düşürdü.

    Alman hükümeti dar ve orta gelirli vatandaşları akaryakıt almaları konusunda rahatlatmak için hazırlıklara başladı.

    OKURLARA YAKIT DESTEĞİ KAMPANYASI

    Diğer taraftan Almanya basınından Bild gazetesi de 1000 okuyucusunun yakıtın litresini 1 eurodan almasını sağlamak için harekete geçti.

    Akaryakıt fiyatlarının ülkede "muazzam artış" kaydettiği belirtilen "20 yıl önceki gibi yakıt alın" başlıklı haberde, özellikle düşük gelirliler ve emekliler olmak üzere milyonlarca sürücünün zor duruma düştüğüne dikkat çekildi.

    50 LİTREDE 65 EURO

    2002 yılında ülkede satılan yakıtın fiyatının 1 euro civarında olduğu anımsatılarak, "Örneğin 50 litre dolduruyorsunuz. Litre başına normal fiyat 2.30 euro. Kazanana 50 x 1,30 euro fark, yani 65 Euro, iade edeceğiz." denildi.

    Yakıt makbuzunun sunulmasının gerekliliğine vurgu yapılan haberde, kampanyaya katılabilmek için aranılması gereken telefon numarası paylaşıldı. İsim, soy isim, telefon numarası ve doldurulan yakıt litresi bilgilerinin iletilmesinin gerekli olduğu aktarıldı.

    ALMAN HÜKÜMETİNİN HAZIRLIĞI

    Öte yandan Berlin yönetiminin dar ve orta gelirlilere yönelik hazırladığı plana göre, aylık 2 bin euroya kadar kazananlara aylık 50 euro, geliri 2-3 bin euro arasında olanlara 35 euro ve 3-4 bin euro arasında kazanç elde edenlere ise 20 euro yakıt yardımı sağlanması öngörülüyor.

    Alman Bild gazetesinden sürücülere yakıt desteği #1

    Alman Bild gazetesinden sürücülere yakıt desteği #2

    Alman Bild gazetesinden sürücülere yakıt desteği #3


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