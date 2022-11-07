Alman Bild, Türkiye'ye gidişleri teşvik ediyor

Kara kışa hazırlanan ülkelerden biri olan Almanya'da Bild gazetesi, okurları için bir tur şirketi ile birlikte Türkiye tatili çekilişi düzenliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünya küresel bir krizin içine düştü.

Bu dönemde Batı ve Rusya arasındaki yaptırımlar nedeniyle enerji krizi ise Avrupa'yı vurdu.

Kıta genelinde hükümetler, yaklaşan kış öncesinde Rusya'nın gaz ve petrol akışını büyük ölçüde kesmesiyle birlikte tasarruf adımları atıyor.

Hükümetlerin adımlarının yanında Avrupalılar ise kışı Türkiye'de geçirmek için adeta sıraya girdi.

Bild, Almanları Türkiye'ye yollamak için çekiliş başlattı

Yüksek ısınma maliyetleri ve tarihi rekorlar kıran enflasyon rakamlarından kaçan Avrupalılar, Türkiye'de yaz sezonunu kapatmak üzere olan tatil beldelerinde rezervasyon yaptırmaya başladı.

Alman yayın organı Bild ise bu kapsamda, tereddütteki Almanları Türkiye tatili için teşvik ederken bir de tur şirketi ile birlikte okurları için çekiliş düzenliyor.

Gazete, çekilişi "Ev ofisinizi sahile taşıyın" başlıklı bir yazı ile okurlarına duyurdu.

"Fişi çekin, Türkiye'ye gidip enflasyonu unutun"

Yazıda, "Fişi çekin, ısıtmayı kapatın, enflasyonu unutun ve Almanya'daki soğuk kış günlerinden kurtulun. Gerçek olamayacak kadar iyi değil mi? Sizi Türkiye'nin güzel sahil kasabası Side'ye uzun süreli bir tatile gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

4 hafta, uçak biletleri dahil

4 haftalık planlanan tatil için gazete okurlarından üyelik almaları ve tatil formunu doldurmalarını istedi.

Tatil paketine uçak biletlerinin de dahil olduğu bilgisi verildi.