Alman Der Spiegel: Hamas'ı yenme fikri gerçekçi değil İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma hedefinin imkansız olduğu belirtildi. Filistinli grubun topluma kök saldığı belirtilerek, "Bu süreç, onlarca yıl sürer" denildi.

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Hamas'ı yok etme hedefiyle Gazze'yi enkaza çeviren İsrail ordusu, istediği sonucu elde edemedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koltuğunu terk etmesi konusunda baskılarla karşı karşıya kaldı.

ABD basınından Bloomberg, Hamas'ın ucuz maliyetli insansız hava araçlarının İsrail'i geride bıraktığını yazmış, "Kısıtlı bütçeyle İsrail'i alt ettiler" yorumunda bulunmuştu.

Alman dergisinin Hamas analizi

Bu kez Almanya merkezli Der Spiegel dergisi, "Hamas yenilebilir mi?" sorusunu yönelttiği sayısında, bu fikrin gerçekli olmadığını belirtti.

Hamas'ın yok edilemeyeceğinin ortaya çıktığı ve İsrail saldırılarının söz konusu Filistinli grubu daha da güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Filistin halkının Hamas'a desteğine işaret edilen analizde, Hamas'ın ortadan kaldırılması senaryosunun imkansız olduğu vurgulandı.

Ortadan kaldırma fikri gerçekçi değil

Konuyla ilgili bir uzmanın görüşlerine yer verilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

İsrail'in Hamas'ı yenme ya da ortadan kaldırma fikri gerçekçi değil. (Olsa bile) Bu hareketin ideolojisi, başka bir hareketle ortaya çıkar.

Topluma kök saldılar, onlarca yıl sürer

İsmi açıklanmayan İsrailli bir askeri analist, görüşlerini dile getirdi:

Hamas, yalnızca bir 'örgüt' değil, aynı zamanda topluma kök salmış, fikirleri zihinlerde ve kalplerde yer edinmiş bir güçtür. Bu süreç, onlarca yıl sürer.

Stratejik açıdan güçlendi

Söz konusu Alman dergisi, Hamas'ın İsrail saldırıları nedeniyle askeri olarak zayıflamış olsa bile, stratejik açıdan daha güçlü hale geldiğinin altını çizdi.

Öte yandan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ı 180 saat sorguladığını söyleyen İsrail iç istihbarat teşkilatının eski başkanı Michael Kobe, Sinvar'ın "çok zeki" olduğunu ve birkaç ay içinde İbranice öğrendiğini dile getirdi.