Alman Der Spiegel, Selçuk Bayraktar'ın siyasete atılabileceğini iddia etti 43 yaşındaki Bayraktar için "Erdoğan'ın izinden gidip, siyasetin zirvesine çıkabilir" denildi. Bayraktar'ın Türk siyasetinin üzerindeki etkisinin artmasının muhtemel olduğuna işaret edildi.

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Baykar, ürettiği silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Libya'dan Dağlık Karabağ'a kadar geniş bir coğrafyada adından söz ettirmeyi başardı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünya basınında manşetlerden düşmeyen Bayraktar TB2'nin önde gelen mimarlarından biri.

"Erdoğan'ın olası halefi"

Bayraktar, daha önce hakkında çıkan "Siyasete atılabilir" söylentilerine yanıt verirken, "Benim böyle bir planım yok." demişti.

Alman dergisi Der Spiegel, iddiayı tekrar gündeme taşırken, "Kanatlarda bekliyor. Drone üreticisi Bayraktar, Erdoğan'ın olası halefi olarak görülüyor." diye yazdı.

"Türkiye'nin Elon Musk'ı"

Selçuk Bayraktar'ın, modern savaşın şeklini değiştirdiği belirtilerek, "Bazıları ona Türkiye'nin Elon Musk'ı diyor." ifadesi kullanıldı.

"Erdoğan'ın izinden gidip, siyasetin zirvesine çıkabilir"

Siyasete ilişkin söylentilere sözü getiren dergi, şunları aktardı:

(Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gidip Türk siyasetinin zirvesine çıkabileceğine dair spekülasyonlar artıyor.



(Bayraktar'ın) Depremlerden sonra Türk kamuoyuna yaptığı konuşma, sorumluluk için çabaladığını gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde bir TV programında kendisine spekülasyonlar sorulan Bayraktar'ın, bunların "dedikodu" olduğunu söylediği anımsatıldı.

"Türk siyaseti üzerindeki etkisinin artması muhtemel"

Söz konusu haberde, Baykar'ın ürettiği savunma teknolojilerinin etkisine de değinildi:

Bayraktar'ın başarısı, onu Türkiye'de o kadar popüler yaptı ki hiçbir hükümet onu ve şirketini görmezden gelemez. Türk siyaseti üzerindeki etkisinin artması muhtemel.

18 ülkeye SİHA ve teknoloji tedariki yaptı

Baykar'ın, 2021 yılında yıllık 664 milyon dolarlık satışla Türkiye'nin en büyük silah ihracatçısı olduğu ifade edilen haberde, şirketin, Ukrayna savaşı sonucunda dikkatleri üzerine çektiği vurgulandı.

Yine Baykar'ın, geçen yıl 18 ülkeye 1,18 milyar dolar değerinde insansız hava aracı ve diğer teknolojileri sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Çocukken uçaklara ilgi duyuyordu

Öte yandan, Selçuk Bayraktar'ın bazı özelliklerine işaret edildi:

Bayraktar 43 yaşında. Özel tasarım kirli sakalı, kısa, siyah saçlarıyla bir film yıldızına benziyor.



Bayraktar, çocukken teknolojiyle ilgili her şeye, özellikle de uçaklara ilgi duyduğunu söylüyor: 'Bu, benim için bir yaşam biçimi.'