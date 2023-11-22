Alman fenomenden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Bir Başkan tam da böyle konuşmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı esnasında yaptığı konuşma, Alman fenomen Rene Romanov'un dikkatini çekti. Romanov, "Ülkesiyle gurur duyan, güç ve özgüven ileten bir lider." dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi ve birlikte yaptıkları basın toplantısında verdiği mesajlar gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri özellikle Almanya'da büyük yankı uyandırdı.

Gazze konusunda net ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tavrı Alman fenomen Rene Romanov'un da dikkatini çekti.

"Ülkesiyle gurur duyan, güç ve özgüven ileten bir lider"

Kayda aldığı videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuşan Romanov, "Ülkesiyle gurur duyan, güç ve özgüven ileten bir lider. Bir başka ülkenin başkanı bizim politikacılardan daha çok parıltı ve ışık saçıyor." ifadelerini kullandı.

"Bir Başkan tam da böyle konuşmalı"

Romanov sözlerinin devamında, "Ondan hoşlanmayabilirsiniz, hoşlanmak zorunda da değilsiniz. Ama bir başkan tam da böyle konuşmalı, bam bam bam... Haklı olarak 'Bir Hristiyan ülke olarak, kiliseler vurulduğuna neden susuyorsunuz?' sorusunu soruyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyada yankı uyandran konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim İsrail'e borcumuz yok"