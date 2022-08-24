Alman gazetesi: Berlin'in enerji politikası ikiyüzlü

FAZ, Ukrayna savaşının enerji konusunda Almanya için 'uyandırma çağrısı' olduğunu yazdı. Analizde, "Almanlar dürüst olmalı" denildi.

Rusya'dan enerji tedarikinde zor günler geçiren Almanya'da, doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 80 seviyesinde yer alıyor.

Enerjide yaşanan aksaklık nedeniyle Alman halkına "Tek bir odayı ısıtın. Duş almayın, bez kullanın" şeklinde çağrılar yapılıyor.

Enerji politikasına tepki

Almanya basınından FAZ gazetesi, "Almanya'nın enerji politikası ikiyüzlü" başlıklı bir analize imza attı.

Federal hükümetin nükleer santraller için yeni yakıt çubukları almak istemediği, bu yüzden iklime zarar veren kömürü kullandığı belirtildi.

Kaya gazı ve türevlerinin çıkarılmasını amaçlayan hidrolik kırma yönetiminin teşvik edilmek istenmediği, ancak bunun ABD'den gelmesine izin verildiğine dikkat çekildi.

"Ukrayna savaşı, uyandırma çağrısıydı"

Analizde, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı her şeyi değiştirdi. Enerji politikası için de bir uyandırma çağrısıydı. Federal hükümet, hidrolik kırmanın riskli olduğunu iddia ediyor, ancak çevreciler tam tersini söylüyor. Uzmanlar buna karşı çıksa da, nükleer santralleri çalışır durumda tutmanın tehlikeli olduğu izlenimini veriyor." denildi.

Aynı yazının devamında şunlar aktarıldı:

"Rusya açıkça gösterdi"

"Bu, Almanya'nın enerji arzını uzun vadede daha bağımsız hale getirmekle ilgili bir durum. Rusya, tek bir tedarikçinin iğnesine bağımlı olmanın ne kadar sorunlu olduğunu Almanlara açıkça gösterdi. Bu, her an tekrarlanabilir.



Şansölye Olaf Scholz, doğalgaza ihtiyacı olduğu için Norveç'teydi. Norveç gazeteleri, Almanya'nın başarısız enerji politikasının neden desteklenmesi gerektiğini sorguladı.

"Almanlar dürüst olmalı"



Doğu Avrupalılar isteksiz. Yıllardır kendilerini Rusya korkularıyla baş başa bırakan ve politikacıları Kuzey Akım 2'nin siyasetle hiçbir ilgisi olmadığını robot gibi tekrarlayan ülkeye (Almanya) yardım etmeyi iki kez düşünecekler.



Almanlar dürüst olmalı. El değmemiş Alman çayırları ve yurt dışından gelen sınırsız enerji hayali devam ederken güzeldi. Ama şimdi yorganı atıp kalkmanın tam zamanı."

