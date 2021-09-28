Alman havalimanlarında bu yıl beklenen zarar 1,5 milyar euro oldu

Alman havalimanlarında bu yıl beklenen zarar 1,5 milyar euro oldu

Alman Havalimanları Birliği, hava trafiğindeki artışa rağmen 2021’de Almanya genelindeki havalimanlarının 1,5 milyar euro zarar etmesinin beklendiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri taşımacılık.

Özellikle havayolu şirketleri pandemi sürecinde iflas noktasına geldi.

Aşının bulunuşuyla birlikte kısıtlamaların kaldırılması sonrası hava trafiği artsa da pandeminin etkileri sürüyor.

Hava taşımacılığı sektöründeki lider ülkelerden biri olan Almanya'da, bu yıl da zarar beklentisi var.

Alman Havalimanları Birliği (ADV) Başkanı Stefan Schulte, Berlin havalimanında düzenlenen havacılık konferansında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ARTAN YOLCUYA RAĞMEN DURUM SIKINTILI"

Schulte yaptığı konuşmada, Alman havalimanlarındaki ekonomik durumun yaz aylarında artan yolcu sayısına rağmen “sıkıntılı” olduğunu belirtti.

Alman havalimanlarındaki yolcu sayısının bu yıl korona salgını öncesi (2019) seviyesinin hala yüzde 35 altında kalmasını beklediklerini belirten Schulte, yolcu sayısının 2023’te yüzde 17 ve 2024’te ise yüzde 7 altında olacağını belirtti.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firmasının Üst Yöneticisi (CEO) de olan Schulte, 2024’ten sonra yolcu sayısında 2019 seviyesine kademeli olarak tekrar ulaşılabileceklerini anlatarak, “İnsanlar tekrar uçmak istiyor." dedi

Schulte, hava trafiğini iklim dostu hale getirmek için kamunun yardımına ihtiyaç olduğunu belirterek, iklim konusunda AB düzeyindeki çabaların Avrupa'daki havalimanlarını rekabet açısından dezavantajlı duruma düşürmemesi gerektiği konusunda uyardı.

ZARAR BEKLENTİSİ 1,5 MİLYAR EURO

Toplamda 2019’da 800 milyon euro vergi öncesi kar açıklayan Alman havalimanları, geçen yıl korona tedbirleri nedeniyle yolcuların azalması üzerine 2,1 milyar euro zarar etmişti.

ADV, Alman havalimanların bu yıl da 1,5 milyar euro zarar etmesini bekliyor.

Almanya genelindeki havalimanlarındaki 19 Haziran-12 Eylül döneminde toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 milyon artarak 28,6 milyona yükseldi.

Bu yine de 2019'nun aynı dönemindeki yolcu sayısının yüzde 52’sine denk geldi.