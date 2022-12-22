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    Alman istihbaratçı, Rus casusu suçlamasıyla tutuklandı

    BND çalışan Alman uyruklu Carsten L.'nin Rusya'ya casusluk yaptığı gerekçe gösterilecek “vatana ihanet” suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.
    • 22.12.2022 - 21:00
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 21:02
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    Alman istihbaratçı, Rus casusu suçlamasıyla tutuklandı

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından art arda gelen ekonomik yaptırımlar kadar istihbarat çekişmesi de en büyük mücadele alanlarından biri oldu.

    Bu kapsamda Avrupa'da Rusya adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen birçok isim hakkında işlem yapıldı.

    BND çalışanı tutuklandı

    Son olarak Almanya Federal Savcılığı, Alman İstihbarat Servisi'nde (BND) çalışan Alman uyruklu Carsten L.'nin Federal Adalet Divanı soruşturma yargıcı tarafından verilen karara dayanılarak “vatana ihanet” iddiasıyla tutuklandığını açıkladı.

    İHA'nın haberine göre şüpheli Carsten L.'nin devlet sırları dahil birçok bilgiyi Rus istihbarat servisine ulaştırdığı belirtildi.

    Soruşturmadan sorumlu Federal Kriminal Polis, dün şüpheli Carsten L.'nin başkent Berlin'deki evinde ve iş yerinde arama yaparak delil toplamıştı.

    Alman istihbaratçı, Rus casusu suçlamasıyla tutuklandı #1


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