Alman ordusu binlerce mühimmatlık cephane hırsızlığına uğradı

Avrupa'nın en güçlü ordularından biri olan Alman ordusu Bundeswehr, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş sonrasında daha değerli hale geldi ve daha fazla harcama almaya başladı.

Alman ordusu için Saksonya-Anhalt'aki Burg kasabası'na cephane taşıyan bir araçtan, kimliği belirsiz hırsızlar tarafından binlerce mermilik cephane çalındı.

ERTESİ GÜN CEPHANE EKSİK ÇIKTI

Cephaneyi taşıyan sivil kamyonun şoförü, gece vakti Burg'daki bir otelde mola verdi ve kamyonu korumasız bir alana park etti.

Ancak ertesi gün kamyon istikamete vardığında, cephanenin bir kısmının eksik olduğu fark edildi.

"BU TÜR MÜHİMMATLAR YANLIŞ ELLERE DÜŞMEMELİ"

Spiegel'e referans veren DW haberine göre, teslimat listesi kontrol edildikten sonra, toplamda 10 bin adet canlı tabanca mühimmatı ve 9 bin 900 adet saldırı tüfeği eğitim mühimmatı çalındığı sonucuna varıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alman Savunma Bakanlığı "Bu hırsızlık olayını çok ciddiye alıyoruz, bu tür mühimmatlar yanlış ellere düşmemeli." dedi.

HATA KİMDE

Bakanlık ve teslimat şirketleri arasındaki kontrata göre, kargonun güvenliğinden sorumlu olan tarafın şirketler olması sebebiyle de Savunma Bakanlığı hatayı, otelde plansız şekilde mola veren kamyon şoföründe buldu.

Ordu içerisindeki genel kanı, hırsızlığın rastgele bir olay değil, planlı ve hedefli olduğu yönünde.

İLK DEFA YAŞANMIYOR

Saksonya-Anhalt bölgesinde daha önce de mühimmat kasalarının kaybolduğu olaylar yaşanmıştı.

Ordu, yerel polis güçleriyle birlikte hırsızlığın arkasında kimin olduğunu araştırıyor.