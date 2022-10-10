Alman ordusunun cephane sıkıntısı: 2 gün yetecek kadar var

Alman ordusunun cephane sıkıntısı: 2 gün yetecek kadar var

Savunma sanayisi ve parlamento kaynaklarına başvurularak Business İnsider tarafından yayınlanan haberde, Almanya’da ordunun 1 ya da 2 günlük savaşa yetecek kadar mühimmatı kaldığı belirtildi.

Şubat ayında Avrupa kıtasında başlayan Ukrayna ve Rusya savaşının ardından birçok Avrupa ülkesi, Ukrayna’ya yardım için silah ve mühimmat göndermeye başladı.

Fakat bu durum, Almanya ordusunun yıllardır bilinen ‘stok’ sorununu artırdı.

Business Insider’ın Alman yayını tarafından verilen bir haberde; Almanya ordusunun (Bundeswehr) yalnızca bir veya iki günlük savaş için yeterli mühimmata sahip olduğu ve Berlin’in ‘NATO'nun stokları en az 30 gün boyunca muhafaza etme’ şartının önemli ölçüde gerisinde kaldığı belirtildi.

'Yıllardır bilinen bir sorun'

Savunma sanayisi ve parlamento kaynaklarına atıfta bulunulan haberde, askeri tatbikatlarda yetersiz stoklar nedeniyle yaşanan sorunların yıllardır bilindiğinin altı çizildi.

Ukrayna’ya yapılan silah ve mühimmat sevkiyatı, var olan sorunu daha da artırarak stokları daha da eritti.

“Savunma sanayisine siparişler verilmezse, kıtlık durumu düzelmez”

Atzpodien Business Insider'a açıklama yapan Alman Güvenlik ve Savunma Sanayii Derneği (BDSV) CEO'su Hans Christoph, "Bundeswehr stoklarından mühimmat çıkarılırsa ve savunma sanayisine siparişler verilmezse, kıtlık durumu düzelmez." ifadelerini kullandı. Askeri kaynaklar, savunma şirketlerine daha fazla silah üretmeleri için önemli bir emir verilmediğini söyledi.

Stokların yenilenmesi için 20 milyar euro gerekiyor

Alman hükümetine göre; teslimatlar arasında 53 bin adet motorlu uçaksavar, 21.8 milyon adet ateşli silah mermisi ve 50 adet bunker-buster füze bulunuyor. Alman parlamentosunun savunma komiseri Eva Hoegl, stokları yenilemek için ek 20 milyar euro gerektiğini söyledi.