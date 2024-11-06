Alman otomotiv devinden karar: Schaeffler 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracak

Otomobil devinden şok karar...
Otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, Avrupa genelinde 4.700 çalışanını işten çıkaracak.
Bu işten çıkarmaların 2 bin 800'ü Almanya'daki iş gücünü kapsayacak.
120 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR
Şirketin küresel çapta 120 binden fazla çalışanı bulunuyor ve bu süreç Almanya’da on, Avrupa genelinde beş farklı lokasyonda yürütülecek.
KONSEPT DEĞİŞTİRECEKLER
İşten çıkarmaların gerekçesi olarak, endüstriyel sektörlerde yaşanan zayıflama ve elektrikli araç üretimindeki düşüş gösterildi.
OTOMOTİV DÜNYASININ DEVLERİ BİRLEŞİYOR
Dönüşüm sürecinin bir parçası olarak Schaeffler, Vitesco şirketiyle birleşerek yıllık yaklaşık 290 milyon euro tasarruf sağlamayı hedefliyor.
Schaeffler CEO’su Klaus Rosenfeld, bu değişimin şirketin uzun vadeli rekabet gücünü korumak adına zorunlu olduğunu belirtti.
Rosenfeld, bu sürecin sosyal sorumluluk çerçevesinde ve orantılı bir yaklaşımla yürütüleceğini vurguladı.
2029'A DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞECEK
Şirketin dönüşüm planı 2029’a kadar devam edecek ve bu süre zarfında hedeflenen tasarrufun sağlanması bekleniyor.
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