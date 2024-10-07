Alman polisi sınır tanımadı: Filistin yürüyüşüne tekerlekli sandalyede katılan adama gözaltı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek amaçlı düzenlenen protestoda Alman polisinin tekerlekli sandalyeli bir göstericiye yaptığı müdahale sosyal medyada hızla yayılarak tepki çekti.

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AA

Alman polisinin gücü bu kez engelli bir adama yetti...

Tepki çeken olay, Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen protestoda polisin göstericilere karşı biber gazı kullanması ile başladı.

BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Kreuzberg semtindeki Kottbusser Tor Meydanı'nda binlerce kişi, İsrail'in bir yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek için toplandı.

Yürüyüşe geçen göstericiler, üstünde "Soykırım için silah vermeyin", "Soykırımı durdurun", "Siyonist karşıtlığı antisemitizm değildir", "Gazze'ye özgürlük" ve "İsrail’i silahlandırmayı durdurun" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Ayrıca, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterilen eylemde "Filistin'e özgürlük", "Lübnan’a özgürlük", "Herkes siyonizme karşı", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" ve "Terörist İsrail" sloganları atıldı.

PROTESTOYA ŞİDDET DAMGA VURDU

Protestoda, Berlin'de bir yıldır yapılan Filistin'e destek gösterilerinde, Alman polisinin eylemcilere uyguladığı şiddete de tepki gösterildi.

Geniş güvenlik önemleri alan polis Kottbusser Damm ve Lenau caddelerinin kesiştiği bölgede, bitiş noktasına ulaşıldığını belirterek yürüyüşü durdurdu ve göstericilerin Herrmann Meydanı'na ilerlemesini engelledi.

Burada göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu.

ENGELLİ GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Arbede sırasında eylemcilere biber gazı sıkan polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Protestolarda vatandaşları en çok kızdıran an ise Alman polisinin tekerlekli sandalyedeki bir vatandaşı gözaltına alması oldu.

Tekerlekli sandalye ile protestoya katılan engelli göstericinin gözaltına alındığı sırada güvenlik güçleri tarafından yerde sürüklenerek polis aracına bindirildiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)