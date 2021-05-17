Hastaneye giderken Alman polisi tarafından durdurulan Türk vatandaşına şiddet uygulandı. Dakikalar boyunca devam eden şiddet anları, kameraya yansıdı.

Almanya’nın Frankfurt kentinde yaşayan 34 yaşındaki Türk vatandaşı Selim Çiftçi, ailesi ile birlikte hastaneye gitmek üzere dışarı çıktı.

Yolda rahatsızlık geçiren Çiftçi, bir anda arabadan indi.

Aile çevredikelerden yardım isteyerek ambulansı aramalarını söyledi.

O sırada çevrede bulunan Alman polisi, Çiftçi'yi durdurdu.

Hasta haldeki adam, polisin sert müdahalesine maruz kaldı. 4 Alman polisi, Çiftçi’yi yere yatırarak baş bölgesine baskı uyguladı. 3 polis, Çiftçi’nin üzerine çullandı.

YALVARIŞLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Olay yerindeki Çiftçi Ailesi, Selim Çiftçi’nin hasta olduğunu polise anlatmaya çalışsa da bir işe yaramadı.

Dakikalarca süren şiddet anlarında polislerden birinin, Çiftçiye şiddet uygulayan polislerin çevresinde yürümesi ve ailenin yalvarışlarına aldırış etmemesi dikkat çekti.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar, cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Görüntülerde, aileden bir kadının “Mahvettiler çocuğu.” diyerek ağladığı duyuldu.

Alman polisi Türk vatandaşa şiddet uyguladı VİDEO



AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çiftçi’nin ailesi olay yerine ambulans çağırdı.

Frankfurt Üniversitesi’ne kaldırılan şahıs, tedavi altına alındı.

Şahsın, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi.

Aile, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.