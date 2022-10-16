Almanya'da oynanan FC St. Pauli ve Hamburg karşılaşmasında polisin taraftarlara orantısız güç uygulaması gündem oldu.

Almanya 2 Bundesliga liginde derbi heyecanı vardı.

Hamburg şehrinin iki köklü ezeli rakibi FC St. Pauli ve Hamburg 14 Ekim'de karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya polis müdahalesi damga vurdu

St. Pauli'nin 3 sıfırlık galibiyeti ile biten karşılaşmaya ise taraftar olayları ve polis müdahalesi damga vurdu.

Maçtan önce ve sonra sokakların karıştığı Hamburg'da polis taraftarların gözünün yaşına bakmadı.

Tek tek etkisiz hale getirilen taraftarlar yere yatırılıp göz altına alınırken polisin sert müdahalesi dikkat çekti.

Alman polisinin taraftarlara sert müdahalesi VİDEO

Yumruklayıp kafalarını ezdiler

Yere yatırdıkları taraftarları yumruklayan, dizleri ile kafalarına bastıran polisin bu orantısız güç uygulaması sosyal medyada gündem oldu.

St. Pauli'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada polisin tutumu eleştirilirken rasmi bir açıklama beklendiği belirtildi.

AB sessiz kaldı

Her fırsatta dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen toplumsal olaylar nedeniyle "endişe" açıklaması yapılan Avrupa Birliği'nden (AB) ise bir açıklama gelmedi.