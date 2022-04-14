Alman Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planlayanlara soruşturma

Koronavirüs tedbirlerini sık sık protesto eden Aykırı Düşünceler inisiyatifine mensup 12 kişi hakkında, soruşturma başlatıldı. Şahısların, Sağlık Bakanı Lauterbach'ı kaçırmayı planladığı iddia edildi.

Almanya’da Federal Başsavcılık, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbileri protesto eden Querdenker (Aykırı Düşünenler) inisiyatifi mensubu 12 kişi hakkında, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırma ve şiddet eylemleri planlama iddiasıyla soruşturma açtı.

AA’nın haberine göre; farklı eyaletlerdeki 21 meskende aramalar yapıldı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Telegram üzerinden ‘Vatanser Birliği’ oluşumu kurdular

Şahısların, Telegram sohbet kanalında Vatanseverler Birliği adlı oluşum kurdukları, belirlendi.

Ayrıca Klabautermann Operasyonu adını verdikleri planla Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı hedefledikleri tespit edildi.

Para toplayıp silah almayı amaçladıkları belirlendi

12 bin euo para topladıkları belirlenen grubun, bu parayla silah ve mühimmat almayı amaçladıkları belirtildi.