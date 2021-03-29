Alman savaş gemileri, Rus navigasyonu kullanıyor iddiası

Almanya'da tartışma konusu olan durum, verilerin çalınabileceğiyle ilgili endişelere yol açtı.

Almanya'ya ait savaş gemileri ve denizaltılarında, Rus şirketin navigasyon sistemlerinin kullanıldığı öne sürüldü.

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Baltık Denizi'ndeki Alman denizaltı ve savaş gemilerinde Rus yapımı navigasyon sistemleri kullanıldığı ve bu sistemlerin askeri standartlara uymadığı belirtildi.

'VERİLER RUSYA TARAFINDAN ÇALINABİLİR' ENDİŞESİ

Alman donanmasından bir yetkili, verilerin, Rusya tarafından çalınması konusunda endişe duyduklarını ifade etti.

Almanya'nın, 2005'ten bu yana Transas adlı Rus şirketinin geliştirdiği navigasyon cihazlarını kullandığı ve bu sistemin ciddi güvenlik açığına neden olduğundan şüpheleniliyor.

TÜRK BÜYÜKELÇİ'DEN TEPKİ

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Almanya'daki bazı yorumcuların, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’leri kullanmasına karşı çıkmalarını eleştirdi.

Aydın, "Alman denizaltılar Rus yapımı navigasyon sistemleri kullanıyormuş. Rus sistemlerinin ciddi güvenlik açığına neden olduğundan şüpheleniliyor. Dileriz Almanya, müttefiklerin yaptırım ve tehditlerine maruz kalmaz. S-400 konusunda ahkam kesen Alman yorumcular ne yazarlar acaba?" ifadelerini kullandı.