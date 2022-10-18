Alman Siber Güvenlik Şefi Schönbohm, görevden alındı

İçişleri Bakanı Faeser, dolaşıma giren iddialar sonrası harekete geçti.

Almanya Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi (BSI) Başkanı Arne Schönbohm, görevinden alındı.

Ülkenin İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rus bağlantıları nedeniyle böyle bir karara imza attı.

Rusya iddiaları, koltuğundan etti

Faeser, Rus istihbaratıyla ilişkili bir dernekle bağlantıları olduğu iddialarının ardından BSI Başkanı Arne Schönbohm’un görevine son verdi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne dayandırdığı haberde, Bakanlığın, basında çıkan iddiaların ardından ülkedeki en önemli siber güvenlik dairesinin başkanının tarafsızlığına kamu güveninin kalmadığını gerekçe gösterdiği aktarıldı.

Güveni etkileyen gelişme

İddiaların, Bakan Faeser ile kurum yönetimi arasındaki güveni de etkilediği ifade edildi.

Haberde, bundan bağımsız olarak Schönbohm hakkındaki iddiaların etraflıca inceleneceği ve kapsamlı şekilde değerlendirileceği, inceleme sonuçlanana kadar Schönbohm için masumiyet karinesinin geçerli olduğu kaydedildi.

Rus istihbaratıyla bağlantı iddiaları

AA'nın aktardığına göre, Schönbohm’un kurucusu olduğu "Almanya Siber Güvenlik Konseyi" adlı derneğe üye bazı bilişim şirketlerinin, Rus istihbaratıyla bağlantıları olduğu iddia edilmişti.

Bild gazetesi, Arne Schönbohm’un, kurumundaki çalışanlara, derneğin etkinliklerine katılmayı yasakladığını ancak kendisinin bir ay önce söz konusu derneğin etkinliğinde konuşma yaptığını ileri sürmüştü.