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Almanların yüzde 23'ü ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşünüyor

Almanların yüzde 23'ü ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşünüyor

Yapılan bir araştırma koronavirüs salgını sırasında hükümete olan güvenin azaldığını ortaya koydu. Halkın yüzde 23’ünün, ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşündüğü belirtildi.