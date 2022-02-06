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- Almanların yüzde 23'ü ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşünüyor
Almanların yüzde 23'ü ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşünüyor
Yapılan bir araştırma koronavirüs salgını sırasında hükümete olan güvenin azaldığını ortaya koydu. Halkın yüzde 23’ünün, ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşündüğü belirtildi.
- AA
- 06.02.2022 - 16:29
Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkede demokrasiye olan güvenin azaldığını ortaya koydu.
Welt am Sonntag gazetesinin INSA araştırma enstitüsüne dayandırdığı haberine göre, koronavirüs salgını sırasında hükümete olan güven zayıfladı.
‘ÜLKEDEN GÖÇ EĞİLİMİ ARTTI’
Halkın yüzde 23'ünün ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşündüğünü, bazı insanların ülkeden göç etmeyi bile düşündüğü ifade edildi.
INSA'nın Genel Müdürü Hermann Binkert, batıda yaşayanların yüzde 20'sinin ve doğuda yaşayanların yüzde 30'unun demokrasiyi tehdit altında gördüğünü aktardı.