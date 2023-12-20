Almanların yüzde 57'si: İsrail başka halkları umursamıyor Almanya'da yapılan bir araştırmada, halkın yüzde 57'sinin, İsrail'in başka halkları umursamadan sadece kendi çıkarlarının peşinden koştuğuna inandığı ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri sürdürdüğü soykırım ve işgal politikası, dünyada gittikçe daha fazla rahatsızlığa neden oldu.

Uluslararası hiçbir hukuku ve etik değeri umursamadan katliamlarına devam eden İsrail, Batılı ülkelerde de giderek karşıtlarını artırıyor.

Almanların yarısından fazlası, İsrail politikalarına karşı

Forsa araştırma şirketinin Welt gazetesi için yaptığı anket sonucuna göre, Almanya'nın İsrail'e karşı özel yükümlülüğü olduğu yönündeki tutumda azalma tespit edildi.

Ankete katılanların yüzde 57'si, İsrail'in başka halkları umursamadan kendi çıkarlarının peşinden koştuğuna inanırken, bu oran ekim ayına göre artış gösterdi.

Katılımcılardan "İsrail bana yabancı" diyenlerin oranı yüzde 59 olurken, bu oran 30-44 yaş aralığındakilerde yüzde 70'e kadar çıktı.

Her 10 Almandan 1'i, "İsrail Orta Doğu'da var olmamalı" dedi

Katılımcıların yüzde 9'u, yani yaklaşık her 10 Almandan biri, İsrail'in "Orta Doğu'da var olma hakkının olmadığı" görüşünde.