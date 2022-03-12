Almanya, 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edecek

Almanya, 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edecek

Dışişleri Bakanı Baerbock, ülkesinin mültecileri kabul etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Almanya, Ukrayna'dan savaş nedeniyle kaçan mültecileri kabul edeceğini açıkladı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de mevkidaşı Nicu Popescu ile bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukraynalılarla ilgili konuştu.

ALMANYA'DAN MÜLTECİ AÇIKLAMASI

Baerbock, Doğu Avrupa'da mülteci sayısının her geçen gün arttığı bir dönemde, Ukrayna'dan Moldova'ya geçen 2 bin 500 mülteciyi Almanya'ya alacaklarını duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan saldırılarından bu yana Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sayısı 2,5 milyonu aştı. Doğu Avrupa'daki bazı şehirlerde kalacak yer sıkıntısı olduğu belirtiliyor.

"DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Baerbock, "Avrupa ve ülkemiz sizlerle dayanışma içinde, mültecileri alacağız." dedi.

270 binden fazla mülteci, Ukrayna'dan Moldova'ya geçti. Almanya'da şu ana kadar 109 bin 183 mülteci kaydedildi.