Almanya: 2022'de koronavirüse karşı aşılanmak gerekecek

Mevcut aşılamaların yeterli olmayacağı, aşılanan ilk grupların 6 ay sonra yeniden aşı yaptırması gerekebileceği belirtildi.

Dünya genelinde koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla sürerken, Almanya'da aşıların etkinliği konusu tartışılıyor.

Almanya Daimi Aşı Komisyonu'ndan (STIKO), aşılamayla ilgili açıklama geldi.

"BU AŞILAR SONUNCULAR OLMAYACAK"

Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, "Virüs ortadan kalkmayacak. Bu sebepten şu dönem yapılan aşılar sonuncular olmayacak." dedi.

DW'nin haberine göre, Almanya'da aşı üretimi konusunda harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen Mertens, aşı uygulanan insanlara ilişkin gözlemlerin ardından bir sonraki aşının ne zaman yapılacağına dair konuşabileceklerini söyledi.

"6 AY SONRA YENİDEN AŞI OLUNMASI GEREKECEK"

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi, tıpçı Profesör Karl Lauterbach, koronavirüs aşılamalarının rutin hale geleceğini, muhtemelen aşılanan ilk grupların 6 ay sonra yeniden aşı olması gerekeceğini kaydetti.

Lauterbach, koronavirüsün varyantlarının ülkeleri uzun süre meşgul etmeyi sürdüreceği yönündeki görüşünü paylaştı.

Almanya'da şimdiye kadar 39 milyon 410 bin doz aşı uygulandı.