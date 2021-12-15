Almanya: 2022'nin ilk çeyreği için yeterli aşımız yok

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, koronavirüse yönelik yaptığı açıklamalarda, 2022’nin ilk çeyreğine kadar aşı kampanyasını sürdürecek yeterli aşıya sahip olmadıklarını açıkladı.

Almanya’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar sürerken Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, dün yaptığı açıklamada, ülkede 4'üncü koronavirüs dalgasının kontrolden çıkmasından endişe duyduklarını belirten açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Lauterbach tarafından yapılan açıklama, Almanya’nın Avrupa’da salgının merkez üssü olmaya başlaması ve Omicron mutasyonunun hızla artışa geçmesi ardından geldi.

Aşı kampanyasını 2022’nin ilk çeyreğine kadar sürdürmeye yetecek aşıya sahip olunmadığını söyleyen Lauterbach, aşı siparişinde de bulunulmadığını açıkladı.

“GERÇEKTEN YETERLİ AŞIMIZ YOK”

Lauterbach, “Günlerdir aşı sıkıntısından kurtulmak için çalışıyorum. Fakat gerçekten yeterli aşımız yok.” ifadelerini kullandı.

AŞI OLMAYAN KİŞİLERE SADECE MARKET VE ECZANE SERBEST

Alman hükümeti aralık ayı başında yeni tedbirler geliştirmiş, aşı olmayan kişilerin sadece market ve eczane gibi zorunlu mekanlara girişlerine izin verileceğini açıklamıştı.

Ülkede geçen hafta, şubat ayından beri görülen en yüksek günlük can kaybı sayılarına ulaşılmıştı.

5-11 YAŞ ARASI AŞILAMA BAŞLADI

Almanya’da dün, 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklar koronavirüse karşı aşılanmaya başladı.