Almanya, AB vatandaşı olmayan vatandaşlara seyahat kısıtlamalarını gevşetti

Almanya, AB vatandaşı olmayan vatandaşlara seyahat kısıtlamalarını gevşetti

Turistik gezi ve ziyaret için AB dışındaki ülke vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar gevşetildi. Çift doz Biontech aşısı yaptıranlar, ülkeye turistik ziyarette bulanabilecek.

Almanya’da koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden seyahat kısıtlamalarına ilişkin yeni bir adım atıldı.

Turistik gezi ve ziyaret için üçüncü ülkelere getirilen kısıtlamaların, 25 Haziran tarihinden itibaren gevşetileceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

VARYANT BULUNAN ÜLKELERE KISITLAMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde yaşayanlardan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşıları tam olanlar Almanya'ya turistik seyahatte bulunabileceği belirtildi.

Ancak virüsün varyantının bulunduğu bölgelere veya ülkelere yönelik kısıtlamaların uygulanmasına devam edileceği ifade edildi.

ÇİFT DOZ AŞI YAPTIRANLAR ZİYARET EDEBİLECEK

Bu karar, Türkiye'de yaşayan ve Biontech aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği anlamına geliyor.

Yolcuların Almanya'ya girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekecek.