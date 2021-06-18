Euro
10.3404
-0.55%
Dolar
8.6751
-0.51%
Altın
499.82
0.54%
Borsa
1.413
-0.07%
Bitcoin
328.698
-2.80%
EXEN Coin
31.40
-4.76%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Almanya, AB vatandaşı olmayan vatandaşlara seyahat kısıtlamalarını gevşetti

    Turistik gezi ve ziyaret için AB dışındaki ülke vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar gevşetildi. Çift doz Biontech aşısı yaptıranlar, ülkeye turistik ziyarette bulanabilecek.
    • AA
    • 18.06.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya, AB vatandaşı olmayan vatandaşlara seyahat kısıtlamalarını gevşetti

    Almanya’da koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden seyahat kısıtlamalarına ilişkin yeni bir adım atıldı.

    Turistik gezi ve ziyaret için üçüncü ülkelere getirilen kısıtlamaların, 25 Haziran tarihinden itibaren gevşetileceği bildirildi.

    İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

    VARYANT BULUNAN ÜLKELERE KISITLAMALAR SÜRÜYOR

    Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde yaşayanlardan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşıları tam olanlar Almanya'ya turistik seyahatte bulunabileceği belirtildi.

    Ancak virüsün varyantının bulunduğu bölgelere veya ülkelere yönelik kısıtlamaların uygulanmasına devam edileceği ifade edildi.

    Almanya, AB vatandaşı olmayan vatandaşlara seyahat kısıtlamalarını gevşetti #1

    ÇİFT DOZ AŞI YAPTIRANLAR ZİYARET EDEBİLECEK

    Bu karar, Türkiye'de yaşayan ve Biontech aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği anlamına geliyor.

    Yolcuların Almanya'ya girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir