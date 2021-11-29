Almanya, ABD Kongresi'nden Kuzey Akım 2'ye yaptırım uygulamamasını istedi

Gaz akışı sağlayacak projeye yaptırımlardan endişe eden Berlin, Washington yönetimini atılacak olası adımlar konusunda uyardı.

ABD ile Almanya arasında Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin hayata geçirilmesine ilişkin gerilim sürüyor.

Alman hükümeti, Kongre üyelerini projeye yaptırım uygulamamaları konusunda uyardı.

"YAPTIRIMLAR, ABD'NİN GÜVENİLİRLİĞİNİ ZAYIFLATIR"

Olası yaptırım durumunda ABD'nin güvenilirliğinin "zayıflayacağı" ve "nihayetinde transatlantik birliğine zarar vereceği" savunuldu.

Boru hattı projesine karşı çıkan ABD Başkanı Joe Biden, tamamlanmak üzere olan bir proje nedeniyle Almanya'yı kendilerinden "uzaklaştırmamak" için yaptırımlardan kısmen vazgeçmişti.

"PUTİN İÇİN ZAFER OLUR"

Axios internet sitesinin ele geçirdiği belgelerde, Kuzey Akım 2'nin halihazırda "makul gaz geçişi sağlandığı sürece Ukrayna için bir tehdit oluşturmadığı" kaydedildi.

Belgelerde, Batılı müttefikleri böleceği için boru hattına yönelik olası yaptırımların "Putin için zafer" olarak nitelendirildi.