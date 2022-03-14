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    Almanya, ABD'den F-35 almaya karar verdi

    Almanya, ABD'den F-35 almaya karar verdi

    Rusya-Ukrayna savaşı üzerine ordusunu güçlendirmek isteyen Almanya, ABD'den F-35 savaş uçakları almak için harekete geçti.
    • REUTERS
    • 14.03.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 11:25
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    Almanya, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş üzerine radikal bir değişikliğe gitti.

    Berlin yönetimi askeri harcamalarını artırma kararı alırken, konuyla ilgili ilk adım bugün geldi.

    Alman hükümetine yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD'den F-35 savaş uçağı almak için prensipte anlaşma sağlandı.

    35 ADET F-35 ALINACAK

    Kaynaklar, Almanya'nın en fazla 35 adet F-35 almayı planladığını açıkladı.

    Haber, hem Alman medyası hem de uluslararası haber ajansları tarafından 'acil' koduyla servis edildi.

    Almanya, ABD den F-35 almaya karar verdi #1

    MERKEL HÜKÜMETİ F-18 DİYORDU

    Angela Merkel döneminde F-35 yerine F-18 tercih edilmişti. Yeni hükümet ise bu karardan döndü.

    OLAF SCHOLZ: BU PROJELER ÖNCELİĞİMİZ

    Geçtiğimiz günlerde yeni dönem hakkında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz da "Her yıl gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinden fazlası ile savunmamız için yatırım yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

    Olaf Scholz, söz konusu projelerin ise öncelikli olduğunu söylemişti.

    F-35'LER TORNADO UÇAKLARININ YERİNİ ALACAK

    Berlin yönetimi, Amerikan Lockheed Martin firması tarafından üretilen jetleri, Tornado uçaklarının yerine koyacak.

    Bir çatışma çıkması durumunda Tornado, ABD'nin nükleer bombalarını taşıyabilecek tek Alman jeti ancak hava kuvvetleri 80'lerden beri bu jeti uçurmuyor. Berlin, kademeli olarak bu jetleri 2025 ila 2030 yıllarında kullanımdan kaldırmayı planlıyor.

    Almanya, ABD den F-35 almaya karar verdi #2


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