Almanya, Afganistan'daki 2 binden fazla kişiyi tahliye etti

Almanya, Afganistan'daki 2 binden fazla kişiyi tahliye etti

Afganistan, Almanya ve AB vatandaşları, Özbekistan üzerinden Taliban kontrolündeki ülkeden çıkarıldı.

Almanya, Afganistan'da tahliyelerini sürdürüyor.

Son bir haftada Afganistan'daki 2 binden fazla kişi, Özbekistan üzerinden tahliye edildi.

ÖZBEKİSTAN ÜZERİNDEN TAHLİYE

Almanya'nın Taşkent Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, geçen hafta aralarında Almanya, Afganistan ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri vatandaşlarının bulunduğu 2 binden fazla kişinin Özbekistan üzerinden Afganistan’dan çıkarıldığı belirtildi.

KORONA TESTİNİN ARDINDAN ALMANYA'YA GÖNDERİLDİLER

Açıklamada, Taşkent Havalimanı'nda gıda ve tıbbi malzemeler temin edilen söz konusu kişilerin koronavirüs testinin yapılmasının ardından özel uçaklarla Almanya’ya gönderildiği aktarıldı.

Kabil ile Taşkent arasındaki tahliye uçuşlarının, Almanya Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklarla sağlandığı vurgulanan açıklamada, bu çerçevede şimdiye kadar 18 uçak seferinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

TAHLİYE GÖRÜŞMESİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaparak, Alman vatandaşlarının Özbekistan üzerinden Afganistan'dan tahliyesi meselesini ele almıştı.​​​