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    Almanya, Afganistan'daki 2 binden fazla kişiyi tahliye etti

    Afganistan, Almanya ve AB vatandaşları, Özbekistan üzerinden Taliban kontrolündeki ülkeden çıkarıldı.
    • AA
    • 23.08.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 11:17
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    Almanya, Afganistan'daki 2 binden fazla kişiyi tahliye etti

    Almanya, Afganistan'da tahliyelerini sürdürüyor.

    Son bir haftada Afganistan'daki 2 binden fazla kişi, Özbekistan üzerinden tahliye edildi.

    ÖZBEKİSTAN ÜZERİNDEN TAHLİYE

    Almanya'nın Taşkent Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, geçen hafta aralarında Almanya, Afganistan ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri vatandaşlarının bulunduğu 2 binden fazla kişinin Özbekistan üzerinden Afganistan’dan çıkarıldığı belirtildi.

    KORONA TESTİNİN ARDINDAN ALMANYA'YA GÖNDERİLDİLER

    Açıklamada, Taşkent Havalimanı'nda gıda ve tıbbi malzemeler temin edilen söz konusu kişilerin koronavirüs testinin yapılmasının ardından özel uçaklarla Almanya’ya gönderildiği aktarıldı.

    Kabil ile Taşkent arasındaki tahliye uçuşlarının, Almanya Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklarla sağlandığı vurgulanan açıklamada, bu çerçevede şimdiye kadar 18 uçak seferinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

    Almanya, Afganistan daki 2 binden fazla kişiyi tahliye etti #1

    TAHLİYE GÖRÜŞMESİ

    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaparak, Alman vatandaşlarının Özbekistan üzerinden Afganistan'dan tahliyesi meselesini ele almıştı.​​​

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