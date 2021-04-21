Almanya: Alman ordusu Afganistan’dan ayrılabilir

ABD ve NATO’nun ardından, Almanya’da bölgede konuşlandırdığı askerleri çekebileceğini ifade etti. Çekilmenin ağustos ortalarına kadar tamamlanabileceği açıklandı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Afganistan'daki Alman askerlerinin 4 Temmuz'dan itibaren geri çekilebileceğini açıkladı.

Almanya, Afganistan’da bulunan yaklaşık bin 100 askerini çekebileceğini açıkladı.

ABD ve NATO’nun askeri birliklerini tamamen geri çekeceğinin açıklamaları ardından Almanya’dan gelen bu adımı, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer duyurdu.

Alman Savun Bakanı, 4 Temmuz tarihinde başlayacak çekilmenin ağustos ortalarına kadar sürebileceğini ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“BİRLİKTE GİRDİK, BİRLİKTE ÇIKARIZ”

"Biz hep 'birlikte girdik, birlikte çıkarız’ dedik. Düzenli bir geri çekilmeden yanayım. Müttefiklerin planladığı 11 Eylül'e kadar çekilme planından daha önce çekilebiliriz. Bundeswehr (Alman ordusu), ağustos ortasına kadar Afganistan'dan ayrılabilir."

"YILLIK MALİYETİ 427 MİLYON EURO

Afganistan’da 10 bin üzerinde NATO askeri bulunurken, Mezar-ı Şerif’te Alman ordusuna ait yaklaşık bin 100 askeri bulunuyor.

18 yıl boyunca bölgede varlığını sürdüren Alman ordusu, Afganistan birliklerine eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Görev süresi boyunca 53 askerini kaybeden Alman ordusunun 1 yıllık bölgede bulunma maliyeti 427 milyon euro.

TRABZON’U KULLANMIŞTI

Almanya, 2014 yılında 'Uluslararası Afganistan Güvenlik Destek Kuvveti (ISAF)' misyonunun sona ermesi ile ülkedeki birliklerinin bir bölümünü geri çekmişti.

Muharip birliklerini çekme sürecinde Trabzon'u kullanmış, Afganistan'da bulunan askeri araçlar ve malzemeler uçaklarla Trabzon Limanı’nda oluşturulan lojistik aktarma noktasına, buradan da gemilerle Almanya'ya taşınmıştı.