Almanya, artan enerji maliyetlerini frenlemek için 200 milyar euro harcayacak

Almanya, artan enerji maliyetlerini frenlemek için 200 milyar euro harcayacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağını bildirdi.

Almanya, Rusya'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya...

Alman hükümeti, tüketiciler için Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan doğalgaz fiyatlarının düşmesi gerektiğini vurguluyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında "Alman hükümeti fiyatları düşürmek için her şeyi yapacak" diyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağını bildirdi.

2024'ün nisan aylarına kadar yürürlükte kalacak

Alman hükümetinin tüketicilere gaz vergisi uygulama planlarından vazgeçeceğini ve artan faturaları frenlemek için bir gaz fiyatı üst sınırı getireceğini belirten Scholz, Almanlara enerji konusunda bu yardım önlemlerinin 2024'ün mart veya nisan aylarına kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

200 milyar euroluk fonla işletmeler desteklenecek

Gaz vergisine artık ihtiyaç kalmadığını ve oluşturulacak 200 milyar euroluk fon ile şirketleri destekleme imkanına sahip olacaklarını aktaran Scholz, uzmanlardan oluşan kurulun, enerjide tavan fiyatla ilgili ayrıntılar üzerinde çalışacağını da kaydetti.

"Gaz fiyatına üst sınır getirilmesi gaz tasarrufunu teşvik etmeli"

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de enerji krizinin bir ekonomik ve sosyal krize dönüşme tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Habeck, "Gaz fiyatına üst sınır getirilmesi gaz tasarrufunu teşvik etmeli." dedi.

"Bir enerji savaşı içindeyiz"

Maliye Bakanı Christian Lindner ise Rusya tarafından durdurulan gaz kaynaklarına değinerek, "Bir enerji savaşı içindeyiz." ifadesini kullandı.

Lindner, gerektiğinde Almanya'nın ekonomik gücünü seferber edeceğini belirterek, bugün açıklanan önlemlerin ülkede enflasyonu körüklememesi gerektiğini söyledi.