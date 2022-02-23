Almanya: Avrupa'da savaş istemiyoruz

Fransız mevkidaşıyla ortak açıklama yapan Alman Bakan, Rus ordusunun işgal ihtimaline ilişkin konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi.

Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ, TÜM SENARYOLARA HAZIRIZ"

Alman Bakan, Rusya'nın Ukrayna ile olan geriliminin artmasına ilişkin "Avrupa'da savaş istemiyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarına yönelik soruya Baerbock, "Putin'in kafasının içine bakamayız ama tüm senaryolara hazırız." yanıtını verdi.

"DAHA SERT PAKETLER AÇIKLANABİLİR"

Baerbock, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının onay sürecinin durdurulduğuna dikkati çekerek, "Benim bu konuda tutumum zaten belli. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, hızlı ve toplu olarak kararlaştırıldı. Ancak bu sadece ilk aşama, her an başka daha sert paketler açıklanabilir." ifadelerini kullandı.

PUTİN'İ YALAN SÖYLEMEKLE SUÇLADI

Almanya Dışişleri Bakanı, Avrupa'da barış ve özgürlüğün bir fiyatının olmadığı görüşünü dile getirdi.

Putin'i, Ukrayna ile krizin tırmanması konusunda yalan söylemekle suçlayan Baerbock, "Bir hafta önce 'A' dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin demektir ya da o zaman yalan söyledin." ifadesini kullandı.

Baerbock, Minsk Anlaşması'nın Rusya Devlet Başkanı tarafından tek taraflı olarak bozulduğunu belirtti.

"İMZALARA BAĞLI KALMIYOR"

Fansa Bakanı Le Drian, Putin'in uluslararası hukuku çiğnediğini vurgulayarak, "Putin, imzalara bağlı kalmıyor." dedi.

Rusya'nın ne kadar ileri gidebileceği sorusu üzerine Fransız Bakan, "Her şey mümkün, en kötüsü bile mümkün." ifadesini kullandı.