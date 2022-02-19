Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Rusya'yı uyardık

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığın ciddi bir hata olacağı konusunda Rusya'yı uyardıklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 58. Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.

Avrupa'da bir savaş tehdidinin bulunduğunu ve bu riskin hala önlenmiş olmadığını belirten Olaf Scholz, konunun acil cevaplar bekleyen iklim değişimi ve koronavirüs salgınıyla mücadelenin de önüne geçtiğini ifade etti.

"ASKERİ SALDIRGANLIK CİDDİ BİR HATA OLUR"

Ukrayna'nın çevresinde 100 binden fazla Rus askerinin konuşlandırılmasının hiçbir şeyle haklı gösterilemeyeceğini vurgulayan Scholz, Rusya’nın, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği konusunu savaş nedeni olarak gündeme taşıdığını ancak bunun anlamsız olduğunu çünkü bu konuda bir karar alınmasının gündemde olmadığını belirtti.

Scholz, "Avrupalılar ve transatlantik toplum olarak Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığın ciddi bir hata olacağı konusunda uyardık. Biz bunun olmasını istemiyoruz." dedi.

"MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Rusya ile müzakere etmeye hazır olduklarını dile getiren Scholz, "Saf olmadan mümkün olduğunca çok diplomasi. Talebimiz bu. Bunun için tüm görüşme kanallarını kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Scholz, ancak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) temel ilkelerinin tartışmaya açık olmadığını vurgulayarak Rusya'nın da bu ilkeleri kabul ettiğine işaret etti.

"DİPLOMASİ BİZİM YÜZÜMÜZDEN BAŞARISIZ OLMAYACAK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi durumunda bunun Rusya için siyasi, ekonomik, jeostratejik sonuçları olacağını aktardığını ifade eden Scholz, "Diplomasi bizim yüzümüzden başarısız olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Putin'in Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas'ta "soykırım" yaşandığına ilişkin iddialarda bulunduğuna işaret ederek bunların "gülünç" olduğunu söyledi.