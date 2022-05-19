Almanya Başbakanı Olaf Sholz: Rusya bu savaşı kazanmamalı

Federal Meclis’te konuşma yapan Almanya Başbakanı Sholz, Ukrayna’daki savaşta Rusya’nın kazanmaması gerektiğini, Ukrayna’nın başarılı olmasını hedeflediklerini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Avrupa kıtasında tansiyon düşmüyor…

Birçok ülkeden Rusya’ya yönelik yaptırımlar art arda geliyor…

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un gündeminde de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş vardı.

AA’nın haberine göre; Federal Meclis’te konuşma yapan Sholz, Avrupa Birliği’nin (AB) son yıllarda çeşitli zorlukların ve krizlerin üstesinden geldiğini, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kuşkusuz bu zorlukların en büyüğü olduğunu söyledi.

Ukrayna’ya yapılan silah yardımları: Gerilimi tırmandırmaz

AB'nin kararlı ve birlik içinde hareket ettiğini ifade eden Sholz, Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Vahşice saldırıya uğrayan bir ülkeye kendisini savunmak için yardım etmek gerilimi tırmandırmaz. Ancak bu saldırıyı püskürtmeye ve böylelikle mümkün olan en kısa zamanda şiddeti sona erdirmeye katkı sağlar.”





“Rusya bu savaşı kazanmamalı”

Transatlantik ittifakının önemine değinen Scholz, "Hepimizin tek hedefi var. Rusya bu savaşı kazanmamalı, Ukrayna başarılı olmalı." ifadesini kullandı.

Scholz, Alman hükümetinin NATO'nun bu savaşın bir tarafı olmasına izin verecek hiçbir şey yapmayacağını yineledi.

Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği Şansölye Scholz, Finlandiya ve İsveç’in NATO'ya yaptıkları üyelik başvurularını memnuniyetle karşıladığını, iki ülkenin NATO'ya üyeliğiyle ittifakın ve Avrupa'nın daha güçlü ve güvenli olacağını söyledi.

“Yatırımlarımızın Avrupa genelinde daha iyi koordine edilmesi lazım”

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın diğer ülkeleri de güvenliklerini düşünmeye sevk ettiğini ifade ederek, birçok devletin savunmasına daha fazla yatırım yaptığını anımsattı.

Almanya'nın da savunmasına yatırımlarını artıracağını belirten Scholz, "Bir şeye dikkat edeceğiz. Savunma sistemlerimizin ve yatırımlarımızın Avrupa genelinde daha iyi koordine edilmesi lazım." diye konuştu.

Scholz, teknolojik imkanların bir arada kullanılması ve Avrupa savunma sanayisinin birbirine daha da yakın olması gerektiğini belirtti.

Savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesinin milyarca euroya mal olacağını ifade eden Scholz, bunun için şimdiden dayanışma fonu kurulması için AB'de ön çalışmaların başlatılmasını istedi.

“Ukrayna'yı hızlı ve pragmatik bir şekilde desteklemeye konsantre olmak istiyoruz”

Ukrayna'nın AB üyesi olmak için başvurduğunu anımsatan Scholz, AB Komisyonunun bu konuda değerlendirmesini muhtemelen haziran sonunda açıklayacağını ifade etti. Scholz, "Ancak (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmaneul Macron'un üyelik sürecinin birkaç ay ve birkaç yılın meselesi olmadığına işaret ederken haklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden şimdi Ukrayna'yı hızlı ve pragmatik bir şekilde desteklemeye konsantre olmak istiyoruz." dedi.

“Batı Balkanlar, AB'ye aittir”

Ukrayna'nın AB üyeliğinin hızlandırılmasına karşı çıkan Scholz, "AB'ye giden yolda kestirme yolların olmaması Batı Balkanlar'daki 6 ülkeye karşı da adil olmanın gereğidir. Bu ülkeler yıllardır yoğun reformlar yapıyorlar ve katılıma hazırlanıyorlar. Onlara verdiğimiz sözleri tutmamız sadece bizim güvenilirliğimizle ilgili bir mesele değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Batı Balkanlar'daki ülkelerin AB'ye entegrasyonunu her zamankinden daha fazla AB'nin stratejik çıkarları için de önemli olduğunu vurgulayarak "Batı Balkanlar, AB'ye aittir." ifadesini kullandı.

Enerji tedariki konusunda AB ülkelerini dayanışma içinde olmaya çağıran Scholz, "AB düzeyinde asıl mesele, üye ülkelerde enerji tedarikinde herhangi bir darboğaz olmamasını sağlamaktır. Bu, Avrupa dayanışmasının bir zorunluluğudur." diye konuştu.

Scholz, bu nedenle Avrupa'da enerji ağlarının genişletilmesi gerektiğini kaydetti.