Almanya Başbakanı Scholz: AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişeceğine inanıyorum Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “AB ile Türkiye, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişebileceğine inanıyorum” dedi.

İHA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

"AB ile Türkiye ilişkilerin daha da gelişebileceğine inanıyorum"

Güncel gelişmelere dair sorulara yanıt veren Scholz, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilgili ilişkilerine değinerek, “AB ile Türkiye, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişebileceğine inanıyorum” dedi.

İsveç'in NATO üyeliği

Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliği hakkında olumlu mesajlar veren Scholz, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten söylemişti. Ayrıca bundan çok eminim ki (İsveç’in NATO üyeliği) üyeliğin uzayacağına dair hiçbir işaret yok” ifadelerini kullandı.