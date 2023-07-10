Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği talebini yorumladı Alman Şansölye, Stockholm'ün ve Ankara'nın üyelik süreçlerinin birbirinden ayrı konular olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese'i Berlin'de ağırladı.

Scholz ve Albanese, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını isteyen Batılı ülkelere seslendiği açıklamasında Ankara'nın beklentilerini dile getirmişti.

Erdoğan: Önce Türkiye'nin önünü açın

Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." demişti.

Ortak basın toplantısında konuşan Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını değerlendirdi.

Scholz: Bu meselenin diğer konuyla ilgisi yok

Alman Şansölye, İsveç'in NATO üyeliğine karşılık Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin ifadelere karşı çıkan ifadeler kullandı.

"Diğer konu ile ilgisi olmayan bir mesele." diyen Olaf Scholz, görüşünü şu şekilde paylaştı:

Dolayısıyla bunun ilgili bir konu olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. İsveç, NATO üyeliği için tüm yükümlülüklerini yerine getirdi.

Alman Başbakan, Avrupa Birliği'nin son zirvesinde AB Komisyonu'ndan, ilişkilerin durumu ve AB ile Türkiye arasındaki iş birliğini yeniden nasıl geliştirip ilerletebileceği konusunda üye ülkelere rapor sunmasını istendiğini hatırlattı.

"İsveç etkin ulusal savunmaya sahip"

Scholz, İsveç'in NATO'ya güzel uyum sağlayacağını belirterek şöyle konuştu:

İsveç demokratik bir ülkedir, çok etkin bir ulusal savunmaya sahiptir ve bunu NATO'ya sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde organize etmiştir.

Avrupa hava sahasının güvenliğine destek

Bu arada Scholz, Avustralya ile ham madde için tedarik zincirleri oluşturma konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Anthony Albanese de Avrupa hava sahasının korunmasına destek olmak amacıyla Almanya'daki Rammstein askeri üssüne erken uyarı uçağı Awacs ve 100 asker göndereceklerini belirtti.

Albanese, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Avrupa'daki bir kara savaşının tüm dünyayı etkilediğini, ekonomimizi etkilediğini görüyoruz. Bu nedenle demokratik dünyanın, bir araya gelmesi ve kurallara dayalı düzeni savunmak için tepki vermesi önemlidir." dedi.

Albanese, Almanya'ya 100 adet Boxer zırhlı personel taşıyıcı vereceklerini de bildirdi.