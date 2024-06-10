Almanya Başbakanı Scholz: Erken seçim olmayacak Olaf Scholz, artan seçim baskılarını görmezden gelerek çağrıları reddetti. Alman Şansölye'nin sözcüsü, önümüzdeki sonbaharı işaret etti.

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Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde istediğini alamayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, erken seçim çağrılarına kapıları kapattı.

AP oylamasının Fransa ayağında kayıplarda olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken genel seçim kararı aldı.

Alman Şansölye Scholz'un da Macron'un izinden giderek seçim kararı alacağı bekleniyordu, ancak beklentiler gerçekleşmedi.

Erken seçime ret: Sonbaharı işaret ettiler

Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit, Fransa gibi sandıkları seçmenlerin önüne getirmeyeceklerini söyledi.

Hebestreit, "Normal seçim tarihi önümüzdeki sonbahar. Böyle planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağır kayıplara sahne oldu

Scholz'un koalisyonu, Avrupa seçimlerinde ağır kayıplar yaşadı. Hükümetindeki üç parti de muhafazakarların ve aşırı sağın gerisinde kaldı.

Ana muhalefetteki CDU/CSU yüzde 30 ile birinci oldu. Aşırı sağcı AfD yüzde 15,9 ile ikinci olurken, Scholz'un partisi SPD, 13,9'luk oy oranıyla şaşırttı.

Scholz'a seçim baskısı

The Guardian'ın aktardığına göre bu sonuç, Emmanuel Macron'un yolunu izlemesi konusunda Olaf Scholz üzerindeki baskıyı artırdı. Almanya'da erken seçim çağrıları yapılıyor.