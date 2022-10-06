Almanya Başbakanı Scholz ile İspanya Başbakanı Sanchez, enerji krizini görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'daki enerji krizini ve güvenlik sorunları için bir araya geldi.

İspanya ve Almanya arasında, 9 yıl aradan sonra hükümetler arası zirvenin 25'incisi düzenlendi.

Zirvenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın toplantısı düzenledi.

"Enerji meselesini konuştuk ve bizi çok endişelendiriyor." diyen Sanchez, AB ülkeleri arası enerji ara bağlantılarının geliştirmesini ve tüm AB üyelerinin dayanışma içinde olmasını istedi.

"Enerji krizine karşı AB'nin tek pazar olması ve ortak bir cevap vermesi gerekiyor"

Sanchez, Ukrayna savaşının ekonomik sonuçlarının tüm ülkeleri etkilediğine işaret ederek şunları söyledi:

"İspanya'nın doğalgaz alımında tarihi ve coğrafi konumuyla farklılığı var. Almanya'nın durumu farklı ama o da rekor bir zamanda Rus gazına bağımlılığını düşürdü. Avrupa'daki büyük ekonomilerle farklılığın artmaması için enerji krizine karşı AB'nin tek pazar olması ve ortak bir cevap vermesi gerekiyor. Avrupa'daki elektrik piyasasıyla ilgili de tartışma açılması gerekiyor."

"Zamanın gerisindeyiz"

Avrupa'da öngörülen enerji projelerine göre AB ülkeleri arasındaki gaz ara bağlantılarının 2020'de yüzde 10, 2030'da yüzde 15 olması gerektiğini aktaran Sanchez, "Ancak şu anda yüzde 5'in bile altındayız. Zamanın gerisindeyiz ve hızlı şekilde cevap vermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sanchez, "İspanya, Ukrayna'nın 4 bölgesinin yasa dışı referandumla Rusya'ya katılmasını asla tanımayacak." dedi.

Scholz'a göre küresel enerji fiyatları daha da düşürülmeli

Almanya Başbakanı Scholz da "Küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatları aynı anda düşmelidir ve henüz yeterli düzeyde düşmedi. Enerji fiyatlarının düşürülmesi için İspanya ile çok sıkı bir iş birliğinde bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Avrupa'nın enerjide çok daha fazla ara bağlantıya ihtiyacı olduğunu kaydeden Scholz, İspanya'nın ısrarla üzerinde durduğu ancak Fransa'nın karşı çıktığı MidCat Projesi'nin (Cezayir'den gelen gazın İspanya ve Fransa aracılığıyla Orta Avrupa'ya ulaştırılması) yeniden aktif duruma getirilmesi girişimlerine "açık destek" verdiklerini, Avrupa'daki ara bağlantı ihtiyacının er ya da geç her ülkenin gündemine geleceğini söyledi.

Scholz, Almanya'da şu anda doğalgaz doluluk oranının yüzde 90 olduğunu söyledi

Almanya ve İspanya'nın enerji durumunun farklılık göstermesine rağmen ortak ve hızlı kararla aldıklarını belirten Scholz, Almanya'nın şu anda doğalgazdaki doluluk oranının yüzde 90 olduğunu, kömür ve nükleer santrallerini de kullanmaya devam ettiğini bildirdi.

Scholz, "zamanımızın en büyük mücadelesi" olarak adlandırdığı Rusya-Ukrayna Savaşı'na karşı Almanya ve İspanya'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Almanya Başbakanı, "20. yüzyılın karanlık saatlerini ve imparatorluklar dönemini geride bırakmak istiyoruz." dedi.

Scholz, Almanya'nın ortaya attığı "Avrupa füze savunma kalkanı" projesinin İspanya ile ikili zirve sırasında gündeme gelmediğini belirtse de bunun gerek Ukrayna gerekse Avrupa'nın savunmasında çok etkili bir proje olduğunu savundu.

Ortak bildiride AB ve NATO'ya bağlılıkları vurgulandı

Diğer yandan 9 yıl aradan sonra ilk kez yapılan zirveyle ilgili yayınlanan ortak metinde, AB'ye NATO'ya bağlılıklarını vurgulayan iki ülke enerji, savunma, eğitim, sürdürülebilirlik ana temalarında iş birliği anlaşmaları yaptı.

Metinde, "İspanya ve Almanya, NATO'ya ek olarak ve her ikisi de birbirini güçlendirecek şekilde Avrupa Birliği'nin eylem kapasitesini artırmaya ve dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik girişimleri teşvik etmekte kararlıdır." ifadesi kullanıldı.