Almanya Başbakanı Scholz, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye seslendi Scholz, Stockholm'ün üyeliğiyle ilgili engellerin kaldırılması gerektiğini savundu.

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Litvanya'nın başkenti Vilnius, 11-12 Temmuz'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

NATO'ya katılmak için bekleyen İsveç, sürecin zirve öncesinde tamamlanmasını istiyor.

Türkiye ise Stockholm'ün terör örgütlerine karşı gerekli adımları atması gerektiğinin altını çiziyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı son konuşmasında, İsveç'in NATO üyeliğini destekleyici ifadeler kullandı.

Scholz'un İsveç ısrarı: Türkiye yolu açmalı

Alman Federal Meclisi'nde konuşan Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "İsveç'in NATO üyeliğinin yolunu açması" çağrısında bulundu.

Konuşmasının devamında Scholz, Almanya olarak NATO'nun yüzde 2'lik harcama hedefine "gelecek yıldan itibaren" ulaşacaklarını söyledi.

Alman Şansölye, yaklaşan NATO Zirvesi'nin, Ukrayna'nın savaş gücünü artırmaya odaklanması gerektiği görüşünü de paylaştı.

Stoltenberg: Mümkün ama garantisini veremem

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in askeri ittifaka katılımının Vilnius'ta mümkün olduğunu fakat bunun garantisini veremeyeceğini söylemişti.

Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri olduğunu belirten Stoltenberg, "İsveç'in katılımının en kısa zamanda mümkün olması için çalışıyoruz." demişti.