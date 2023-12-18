Almanya Başbakanı Scholz, koronavirüse yakalandı Scholz, kendisine uygulanan testin pozitif çıktığını duyurdu. Alman Şansölye, masa başında çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Şansölye Scholz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Scholz, hafif bir seyir beklediğini ve izolasyon önlemleriyle masa başında çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Görüşmeler iptal

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Scholz'un yarın Slovakya Başbakanı Robert Fico ile planlanan görüşmesi dahil bugün ve yarınki yüz yüze görüşmelerinin iptal edildiğini söyledi.

Uzaktan çalışmaya devam edecek

Hebestreit, Şansölye Scholz'un telefon ve video konferans yoluyla resmi görevlerine devam edeceğini ancak yüz yüze görüşmelerin olmayacağını vurguladı.

Geçen yıl da koronaya yakalandı

Almanya Başbakanı Scholz, geçen yıl pozitif çıkan test sonucunun ardından karantinaya alınmıştı. Şansölye'nin kamuya açık görüşmeleri iptal edilmişti.

Scholz, o dönemde yapılacak toplantılara çevrimiçi katılma kararı almıştı.