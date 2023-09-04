Almanya Başbakanı Scholz noktayı koydu: Nükleer enerji bizim için artık yok Alman Şansölye, nükleer enerjiye dönmeyeceklerini söyleyerek "Kanunen aşamalı olarak kaldırıldı" dedi. Koalisyon ortağından gelen çağrıyı geri çeviren Olaf Scholz, yenilenebilir enerji hedefini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Almanya, nükleer enerjiye dönüş konusunda yaşanan tartışmalara noktayı koydu.

Başbakan Olaf Scholz, maliyete işaret ederek, bu enerji türüne dönmeyecekleri konusunda keskin ifadeler kullandı.

"Nükleer enerji bitti, kullanılmayacak"

Scholz, "Nükleer enerji bitmiştir. Almanya'da artık kullanılmayacak." diye konuştu.

Nükleer enerjinin sonlandırılması kararının yıllar önce alındığını hatırlatan Scholz, şöyle dedi:

Kanunen aşamalı olarak kaldırıldı. Eğer yeni nükleer santraller inşa etmek isterseniz, bu 15 yıl sürer ve her biri için 15 ila 20 milyar euro harcamanız gerekir.

Santraller sökülüyor

Deutschlandfunk Radyosu'na konuşan Scholz, söz konusu enerjinin kullanımının sona ermesiyle nükleer santrallerin sökümünün de başladığını belirtti.

Yenilenebilir enerji hedefini açıkladı

Alman Şansöyle, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik ve biyokütle enerjisine dayalı bir enerji arzı ile yenilenebilir enerjilerin genişletilmesiyle elektrik ihtiyacımızın yüzde 80'ini ve kısa bir süre sonra da gerekli olanın tamamını karşılamak istiyoruz. Şu anda izlediğimiz yol da budur.

Koalisyon ortağı nükleer enerji istiyor

Almanya'da muhalefet partileri ve koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), bir süredir nükleer enerjinin kullanılmaya devam edilmesi çağrısında bulunuyor.

Söz konusu Avrupa ülkesindeki son üç nükleer santralde tüm reaktörler geçtiğimiz nisan ayında devre dışı bırakılmıştı.

Söz konusu nükleer santraller artık elektrik şebekeye bağlı olmazken, bu santraller geçen yıl ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 6'sını karşılamıştı.

16 Nisan'dan sonra cezai suç

Alman haber ajansı DPA'ya açıklamada bulunan Almanya Çevre Bakanlığı Nükleer Güvenlik Departmanı Başkanı Gerrit Niehaus, "Yasalara uygun olarak çalışıyoruz. 16 Nisan'dan itibaren nükleer elektrik işletmeciliğinin cezai bir suç olacağı açık." ifadesini kullanmıştı.

Nükleer santrallerin ömrünün uzatılması koalisyon ortakları arasında tartışmalara yol açmasının ardından Almanya Başbakanı Scholz, 17 Ekim 2022'de bakanlara ülkenin kalan üç nükleer santralini nisan ayı ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatını vermişti.