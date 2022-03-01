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    Almanya Başbakanı Scholz: Putin, Ukrayna halkına karşı suç işliyor

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna halkına karşı suç işlediğini söyledi.
    • AA
    • 01.03.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 17:21
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    Almanya Başbakanı Scholz: Putin, Ukrayna halkına karşı suç işliyor

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

    RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISINI ELE ALDI

    Görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ve uluslararası hukukun ihlal edilmesinden çıkarılacak sonuçların ele alındığını belirten Scholz, bu savaşın Avrupa ve Batı dünyası için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

    Scholz, AB olarak Rusya'ya karşı "kararlı bir cevap verdiklerini" vurguladı.

    "UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

    AB ve uluslararası ortaklar ile Rusya’ya karşı yaptırım kararları alındığını anımsatan Scholz, "Bu bizim Ukrayna’nın yanında olduğumuzu gösteriyor. Biz onları bu sebepsiz saldırıya karşı savunması için desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

    "PUTİN, UKRAYNA HALKINA KARŞI SUÇ İŞLİYOR"

    Scholz, Ukrayna’ya hem askeri hem de insani yardım yaptıklarını belirtti.

    Rusya Devlet Başkan Putin'den çatışmaları durdurmasını isteyen Scholz, "(Putin'den)Rus askerlerini Rusya’ya geri çekmesini ve diyaloga geri dönmesini istiyorum. Kanın akması son bulmalı. Vladimir Putin, Ukrayna halkına karşı suç işliyor." ifadesini kullandı.

    "UKRAYNA HAYATTA KALMAK İÇİN SAVAŞIYOR"

    Scholz, "Ukrayna kelimenin tam anlamıyla hayatta kalmak için savaşıyor. Aldığımız raporlara göre Rus askeri güçlerin hareketleri çok geniş kapsamlı. Bu yüzden kendimizi kandırmamıza gerek yok, bu çok dramatik bir dönem olacak.” şeklinde konuştu.

    Rusya karşıtı yatırımlara başka isimlerin de eklenebileceğini kaydeden Scholz, “Sonuçlarını şimdiden görebiliyorsunuz. Rusya'da borsa düştü, ülkenin ekonomik olanaklarının etkilendiğini görüyorsunuz." dedi.

    Almanya Başbakanı Scholz: Putin, Ukrayna halkına karşı suç işliyor #1


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