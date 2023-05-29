Almanya Başbakanı Scholz, Solingen'de hayatını kaybeden 5 Türk'ü andı Alman Şansölye, "Bundan 30 yıl önce Solingen'de karanlık bir gündü" dedi. Scholz, Almanya'da yaşayan herkesi korumak zorunda olduklarını söyledi.

AA

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, Türk vatandaşları hedef alındı.

29 Mayıs 1993'te yaşanan olay sırasında Genç Ailesi'nin, Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklandı.

Saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evde yaşamını yitiren Genç Ailesi'nin fertlerini andı.

"Burada yaşayan herkesi korumalıyız"

Scholz, Solingen faciasının 30. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bundan 30 yıl önce Solingen'de karanlık bir gündü. Aşırı sağcıların Türkiye kökenli 5 kişiyi öldürmesi bize burada yaşayan herkesi korumamız, suçluları cezalandırmamız ve mağdurlara yardım etmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

Hayatını kaybedenlerin isimlerini paylaştı

Çeşitlilik içeren topluma saygı duyarak çok şeyin başarılabileceğini belirten Scholz, paylaşımında ayrıca hayatını kaybeden Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya Genç ve Saime Genç'in isimlerinin yer aldığı kundaklanan evin fotoğrafına da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in anma mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Instagram hesabından Solingen faciasında kundaklanan evin fotoğrafını paylaştı ve şöyle dedi:

30 yıl önce, dört aşırı sağcı Solingen'de bir Türk ailenin evini ateşe verdi. Alevler içinde Gürsün İnce, Gülüstan Öztürk, Hatice, Saime ve Hülya Genç hayatını kaybetti. Saldırı, 1990'ların başında aşırı sağcı dalgasının doruk noktası oldu.

Faillerin kimlikleri gizli

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı.

Kimlikleri gizli tutulan failler, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.