Almanya Başbakanı Scholz: Yeni mali kriz tehdidi görmüyorum Scholz, para sisteminin, mali kriz öncesi kadar kırılgan olmadığını söyledi. Alman Şansölye, piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmalara işaret etti.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflas etmesi ve Credit Suisse paniği, gözleri küresel piyasalara çevrildi.

Yeni bir mali kriz yaşanabileceğine ilişkin endişelerin ortasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz açıklama yaptı.

Kriz endişelerini yatıştırmaya çalışan Scholz, daha dirençli bir bankacılık sistemi ve daha güçlü bir ekonominin tasarrufları güvence altına aldığını söyledi.

Scholz'a göre risk yok

Handelsblatt gazetesine konuşan ve 2008 krizine atıfta bulunan Scholz, görüşlerini paylaştı:

Risk görmüyorum. Para sistemi artık mali kriz öncesi kadar kırılgan değil. Alman tasarruf sahiplerinin mevduatları güvende. Sadece bankacılık sisteminin daha dirençli olması ve daha sıkı düzenlemeler nedeniyle değil, aynı zamanda ekonomik gücümüz nedeniyle de.

"Hızlı ve kararlı davrandılar"

Scholz, ABD'de, İngiltere'de ve son olarak İsviçre'de sorumluların hızlı ve kararlı davrandığını gördüklerini belirtti.

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Avrupa'da Credit Suisse endişesi

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre merkezli Credit Suisse Bankası'nın en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 20'yi aşmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

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Panik satışlar yaşandı

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar, Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep olmuştu.