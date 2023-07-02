Almanya Başbakanı Scholz'dan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa’daki şiddet olaylarına değinerek, “Fransa'nın istikrarsız hale gelmesini beklemiyorum” dedi.

İHA

Fransa’da, 5 gündür kaos yaşanıyor.

27 Haziran günü başkent Paris’in banliyösü Nanterre'de 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücünün Fransız polisi tarafından öldürülmesinin ardından ülke karıştı.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatıştı.

5 gündür kaos var

Genci öldüren polis açığa alınıp, tutuklansa da bu şiddetli protestoları durdurmadı.

Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşandı.

10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Scholz olaylara değindi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman basınına Fransa’daki şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa’daki olayları endişeyle takip ettiklerini ifade eden Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa’daki durumu başarıyla yatıştıracağından emin olduğunu söyledi.

"Üzücü olsa da Fransa'nın istikrarsız hale gelmesini beklemiyorum"

Scholz, “Tabii ki görüntüler çok üzücü olsa da, Fransa'nın istikrarsız hale gelmesini beklemiyorum" dedi.

Fransa’da patlak veren şiddet olaylarının ardından Macron, bugün başlaması planlanan Almanya ziyaretini iptal etmişti.