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    Almanya Başbakanı Scholz'dan, Senegal'de enerji mesajı

    Scholz ile Senegal Cumhurbaşkanı Sall, enerji iş birliğini görüştü. Alman Başbakan, yenilenebilir enerji alanında ortaklık mesajı verirken, Sall "Avrupa pazarına LNG sağlamaya hazırız" dedi.
    • 23.05.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 09:05
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    Almanya Başbakanı Scholz'dan, Senegal'de enerji mesajı

    Rusya'dan aldığı doğalgaza bağımlılığını en aza indirmek isteyen Almanya, rotayı Afrika'ya çevirdi.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Afrika turu kapsamında Senegal'e gitti.

    Kıtaya ilk kez tur düzenleyen Scholz, Senegal ile yenilenebilir enerji alanında iş birliği isteğini dile getirdi.

    "Senegal'in yenilenebilir enerji projeleriyle ilgileniyoruz"

    Cumhurbaşkanı Macky Sall ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Almanya'nın Senegal'in yenilenebilir enerji projeleriyle ilgilendiğini belirten Scholz, iki ülkenin bu konuda ortak çıkarlarının olduğunu söyledi.

    Scholz, Ukrayna'dan Afrika'ya tahıl ihracatının yeniden başlaması için Almanya olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

    "Avrupa pazarına LNG sağlamaya hazırız"

    Senegal Cumhurbaşkanı Sall de Senegal'in Avrupa pazarına LNG sağlamak için çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

    Senegal'in LNG üretiminin gelecek yıl 2,5 milyon ton ve 2030'a kadar 10 milyon tona ulaşacağını kaydeden Sall, Almanya ile de bu noktada çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

    Sall, ülkesindeki Alman şirketlerinin faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, Senegal'in kapısının herkese açık olduğunu ifade etti.

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    Ukrayna-Rusya savaşının Afrika'daki etkisini konuştular

    Aynı zamanda Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı da olan Sall, terörle mücadele alanında da kararlı olduklarının altını çizerek, Almanya'nın da Senegal'in de kendi bölgesinde barış ve istikrar istediğini vurguladı.

    AA'nın haberine göre, Sall, AfB Dönem Başkanı olarak da Scholz ile yaptığı görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşının Afrika'daki etkisini aktardığını dile getirdi.

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