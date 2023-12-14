AA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Scholz, hükümet olarak Kiev'in katılım müzakerelerinin başlatılmasını aktif olarak destekleyeceklerini söyledi.

"Ukrayna'ya ilişkin önerileri destekliyoruz"

Brüksel'de gazetecilere konuşan Scholz, şöyle dedi:

"Katılım süreçlerinde ilerleme kaydetmeliyiz"

Şansölye Scholz, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB üyelik müzakereleri hakkındaki görüşünün sorulması üzerine de şu ifadeleri kullandı:

Bunun Avrupa'da gerekli bir tartışma olduğuna kesinlikle eminim. Çeşitli katılım süreçlerinde ilerleme kaydetmeliyiz. Batı Balkan ülkeleri, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova ile genişlemeyi görüşüyor olmamız AB'nin aldığı bir karardır. Ukrayna söz konusu olduğunda, ihtiyaç duydukları tüm tedbirleri alabilmeleri için katılımlarını desteklememiz gerekmektedir.

Ukrayna için yardım çağrısı

Ukrayna'ya yardımın devam ettirilmesinin önemine dikkati çeken Scholz, şunları söyledi:

Bu Ukrayna'nın halen devam etmekte olan Rus saldırganlığına karşı direnişini sürdürebilmesi için gerekli zemini yaratmak ve açık bir destek işareti göndermek açısından önemlidir.



Bu, ülkelerini savunan cesur Ukrayna vatandaşlarına yönelik bir işaret olduğu kadar, Avrupa Birliği ve üye ülkelerin Ukrayna'ya verdikleri desteği azaltacaklarına güvenemeyeceğini bilmesi gereken Rusya Devlet Başkanı'na da yönelik bir işarettir.