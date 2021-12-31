Almanya Başbakanı Scholz'un 2022 mesajı

Scholz, koronavirüsten iklim değişikliğine ve transatlantik iş birliğine kadar görüşlerini paylaştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni yıla ilişkin çeşitli mesajlar verdi.

Scholz, yeni yıl mesajında, koronavirüs salgınına ve temmuzda Almanya’da meydana gelen sel felaketine işaret ederek 2021’nin herkes için zor geçtiğini belirtti.

"ÜLKEMİZ BİR ARADA DURUYOR"

Bazı insanların toplumun "bölünmüşlüğünden" şikayet ettiğini anımsatan Scholz, "Burada tüm açıklıkla söylemek istiyorum. Tam tersi doğrudur. Ülkemiz bir arada duruyor. Her yerde fark ettiğim şey büyük bir dayanışma var." ifadesini kullandı.

"BİRBİRİMİZİ DİNLERSEK..."

Scholz, özellikle koronavirüs konusunda farklı görüşlerin ve değerlendirmelerin bulunduğunu belirterek, “Bu, çoğu zaman yorucudur. Güçlü bir toplum bu çelişkilere, birbirimizi dinlersek ve birbirimize saygı gösterirsek dayanabilir." diye konuştu.

Salgının bitmediğine ve yeni bir varyantın hızla yayıldığına işaret Scholz, halkı koronavirüs tedbirlerine uymaya ve aşı olmaya çağırdı.

"AŞI OLUN" ÇAĞRISI

Scholz, "Size bir kez daha sesleniyorum, aşı olun. Bazı insanların kuşkulu olduğunu biliyorum. Aşının olumsuz sonuçları olabileceğinden edişe ediyorlar. Şu anda dünyada yaklaşık dört milyar insan aşılandı. Büyük yan etkiler olmadan.

Aşılanmış çok sayıda insan sağlıklı bebeğin ebeveyni oldu. Aşının faydaları gerçekten büyük. Özellikle yeni virüs varyantı aşılanmak için belirleyici faktör olmalıdır. Bu, salgından çıkış yoldur." değerlendirmesinde bulundu.

"VİRÜSTEN DAHA HIZLI OLMALIYIZ"

Aşı olmanın, insanları hastalığın ağır seyrinden koruduğuna işaret eden Scholz, "Virüsten daha hızlı olmalıyız." dedi.

Scholz Almanya’da yeni kurulan hükümetin ülkenin iyi bir şekilde ilerleme sağlaması konusunda iddialı hedefler koyduğunu belirtti.

25 YIL İÇİNDE...

İklimi koruma hedeflerine işaret eden Scholz, 25 yıl içinde Almanya’yı kömürden, petrolden ve gazdan bağımsız hale getireceklerini ve aynı zamanda rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından bugüne göre iki kat daha fazla elektrik üretmeyi hedeflediklerini anlattı.

"REFAH VE İSTİHDAM GETİRECEK"

Başbakan Scholz, bu konuda yatırım yapılacağını, bunun aynı zamanda refah ve istihdam getireceğini aktararak, "Toplum olarak bir arada olduğumuzda zamanın büyük değişimlerinin üstesinden birlikte gelebiliriz.” diye konuştu.

Almanya’nın 2022’de G7’ye başkanlık edeceğini anımsatan Scholz, Almanya’nın G7 ülkelerinin iklimin korunması ve adil bir dünya konularında öncü olması için çaba sarf edeceğini kaydetti.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR"

Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) başarılı olması için çalışacaklarını, buradaki hedefin egemen ve güçlü Avrupa olduğunu aktararak, "Transatlantik iş birliği, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yıl için halka iyilik ve sağlık dileyen Scholz, "2022 için en büyük dileğim, birlikte kalalım." ifadesini kullandı.